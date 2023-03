Lavoro, Calderone: «Con l'occupazione delle donne al 60% il Pil salirebbe di 7 punti»

L'Italia «sta migliorando» sulla parità di genere, ma «tanto lavoro deve essere fatto affinché i principi siano effettivi ed estesi a tanti settori e ambiti. Dobbiamo guardare gli elementi negativi su cui dobbiamo lavorare, a partire dalle disuguaglianze nel mercato del lavoro e dall'occupazione femminile», su cui «molto abbiamo da recuperare rispetto all'obiettivo della strategia di Lisbona che la indica al 60%. Se oggi l'avessimo già attuato, ci avrebbe portato ad un incremento del 7% del Pil», spiega la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo con un messaggio video all'iniziativa «Parità che genera. L'importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall'entrata delle donne in Parlamento».

Però «in termini di potere, di presa della componente femminile del mondo del lavoro e della società anche sui ruoli di responsabilità e politici la situazione sta migliorando e non è un caso che il nostro Paese veda la prima donna presidente del Consiglio», afferma ancora la ministra. Tra i dati, Calderone sottolinea che l'indice di uguaglianza di genere del 2022 elaborato dall'Eige, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, «ci dice che l'Italia sta migliorando anche se ha un quoziente di 65 su 100, tre punti al di sotto della media comunitaria».

La parità di genere, prosegue, «non è solo da declinare in termini giuridici ma in termini di valore e di sostenibilità delle azioni. È un pilastro della sosteniblità sociale e anche all'interno del Pnrr è un obiettivo, un filo conduttore di molte azioni e interventi. Obiettivo a cui si uniformano anche le aziende e a cui guardano gli investitori». Bisogna «garantire uguali condizioni di lavoro e di opportunità, garantire l'indipendenza economica alle donne e consentire che la conciliazione familiare coinvolga tutti i componenti», evidenzia ancora la ministra, sottolineando anche che il Paese «si è dotato di strumenti come la certificazione e - ricorda - le linee guida sulla parità di genere nella Pa firmate dall'onorevole Bonetti e dall'allora ministro Brunetta. L'Italia è ricca di buone prassi e buona volontà, ora sta a noi tradurla in azioni concrete e soprattutto considerare che garantire alle donne di esprimere i loro talenti è una necessità e un valore».