Drammatico appello della principessa Latifa Al Maktoum, figlia dell'emiro di Dubai e premier degli Emirati Arabi Uniti, che ha accusato il padre di averla rapita e di tenerla in «ostaggio», dopo il tentativo di fuga dal Paese nel 2018.

In un video fatto pervenire al programma Panorama della Bbc, la figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al

Maktoum, uno degli uomini più potenti e ricchi del Golfo, racconta di essere stata fermata da un commando, che l'ha drogata e riportata alla sua prigionia, mentre tentava di fuggire a bordo di un'imbarcazione.

Princess Latifa, missing daughter of Dubai’s ruler, describes being drugged and held "hostage" on her father's orders, in secret footage seen by BBC News#MissingPrincesshttps://t.co/QVUrIURszw

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) February 16, 2021