Il Canada è il primo paese al mondo a chiedere la rimozione dell'Iran dalla Commissione Onu sui diritti delle donne

Il Canada è il primo paese al mondo ad aver chiesto la rimozione dell'Iran dal comitato Onu che si occupa di diritti delle donne. Con una decisione bipartisan, condivisa da tutti i partiti, il Parlamento canadese ha votato compatto per una mozione presentata dalla vice del partito conservatore, Melissa Lantsman.

La mozione è nata dopo le uccisioni di diverse donne, massacrate dalla polizia, perchè non indossavano correttamente il velo. Nel frattempo il caso iraniano approdava anche alle Nazioni Unite visto che l'anno scorso l'Iran è stato eletto tra i membri della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne.

«Non solo è il massimo dell'ipocrisia per il regime islamico dell'Iran detenere una posizione di leadership sui diritti delle donne, ma è anche pericoloso. I mullah stanno usando la loro appartenenza al massimo comitato per i diritti delle donne delle Nazioni Unite come piattaforma di propaganda per far credere che il regime di Teheran abbia una preoccupazione legittima per i diritti delle donne. Non è così» hanno spiegato diversi parlamentari canadesi, subito dopo il voto.

L'Iran è attraversato da continue e feroci proteste da parte della popolazione, diffusesi subito su tutto il territorio nonostante la repressione, dopo la brutale morte di Mahsa Amini.