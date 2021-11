Da Epicode dieci borse di studio per promuovere la parità di genere

Incentivare l’ingresso delle donne nel settore ICT- Information & Communication Technology. Scardinare lo stereotipo che vuole gli uomini più talentuosi quando si parla di tecnologia. E promuovere la parità di genere. Questi gli obiettivi per i quali Epicode, tra le principali coding school d’Italia, ha deciso di offrire dieci borse di studio dedicate esclusivamente alle donne per l’inizio del nuovo corso SAP, per imparare a usare uno dei gestionali più diffusi tra le aziende, che prenderà il via il 29 novembre.

«Vogliamo dimostrare ancora una volta che il mondo del lavoro ha bisogno di essere privo di etichette o pregiudizi: la carriera non ha genere, religione o etnia», commenta Marco Rosci, Ceo di Epicode.

Le borse di studio daranno diritto di accedere al corso in forma totalmente gratuita per una durata di otto settimane full-time. E alla fine del percorso le partecipanti avranno la possibilità di essere inserite in EY, multinazionale leader nel settore della consulenza e della digital transformation - partner nell’iniziativa - come SAP Consultant.