A Roma spunta un murales dove si abbracciano due donne in lacrime, una russa e l'altra ucraina

Nella notte tra il 7 e l'8 marzo, la Street Artist Laika ha affisso a piazzale Ostiense, nella Capitale, la sua nuova opera dedicata alle donne ucraine e russe. Le ha raffigurate abbracciate e piangenti, ognuna vestita coi colori della propria bandiera, ma accomunate da un destino tragico. «É un 8 marzo drammatico. La guerra che sta imperversando colpisce in modo particolare donne e bambini, le vittime civili si contano a decine di migliaia, dopo anni di conflitto iniziato nel 2014 e che vive in queste settimane un'escalation devastante. Le donne ucraine e quelle russe sono unite dalle atrocità che stanno subendo. Chi ha perso la casa, chi un marito, un figlio, chi la propria stessa vita in una guerra tra popoli che, tutto ad un tratto, si trovano nemici per gli interessi economici e politici di chi li governa.

E poi ci arrivano le immagini dei negoziati di pace in cui non è presente nemmeno una donna. Oggi voglio celebrare tutte le donne russe e ucraine perché nessuna di loro avrebbe voluto questa guerra», ha dichiarato l'artista.