Gucci per le pari opportunità, unico brand di lusso ad aderire a “Generation Equality” di Un Women

Gucci partecipa ad “Action Coalitions”, partnership che coinvolge stati membri, rappresentanti della società civile, giovani leader, organizzazioni internazionali e filantropiche, con l'obiettivo comune di guidare e definire progetti per il raggiungimento dell'uguaglianza di genere. Progetti che saranno poi annunciati in occasione del “Generation Equality Forum 2021”, l'appuntamento globale per la parità di genere convocato da Un Women, l'organismo delle Nazioni Unite per l'emancipazione delle donne.

Organizzato congiuntamente dai governi di Messico e Francia, il Forum si terrà in modalità digitale a Città del Messico dal 29 al 31 di marzo e a Parigi nel mese di giugno. Unico marchio del lusso ad aderire al progetto, Gucci con la sua campagna “Chime for Change” sarà il corporate partner a capo dei progetti per lo sviluppo del tema “Leadership e Movimenti femministi”, partecipando insieme a Kering che, attraverso la sua Fondazione, sarà invece responsabile della task force sulla “Violenza di Genere”. L'adesione al progetto è parte del costante impegno di Gucci nella promozione di cambiamenti positivi in favore delle persone e a sostegno del progresso verso l'uguaglianza di genere. Con “Chime for Change”, la campagna globale fondata nel 2013, Gucci ha contribuito a raccogliere 17,5 milioni di dollari a supporto di centinaia di progetti in tutto il mondo, sviluppati insieme a partner di rilievo internazionale, quali Equality Now, Global Fund for Women, Ms. Foundation for Women, mothers2mothers, Un Women e Artolution.

