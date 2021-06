Nove ragazze su 10 in Gran Bretagna colpite da insulti sessisti e molestie nelle scuole

Sono le ragazze (oltre il 90 %) che a scuola soffrono di più, in modo sproporzionato, di appellativi sessisti, offese via web e sui social, subendo in silenzio contatti non desiderati nei corridoi delle scuole e incassando volgari battute sulle violenze mentre viaggiano sugli scuolabus. E' piuttosto choccante il risultato di una ricerca condotta sugli scolari inglesi – maschi e femmine – condotta dagli ispettori dell'Ofsted – l'organismo nazionale che riferisce al parlamento inglese sulla situazione degli istituti scolastici a ogni livello. I ragazzi poi condividono foto volgari su WhatsApp e Snapchat come se fosse un gioco goliardico. Il risultato di questa inchiesta nazionale dimostra la tendenza che nelle scuole del Regno Unito le molestie sessuali siano ormai una sorta di pratica normalizzata, quasi quotidiana.

Il rapporto pubblicato dal Guardian evidenzia come gli insegnanti sottovalutino la portata del problema probabilmente perché, si legge nel rapporto, l'educazione sessuale nelle scuole dimostra di essere lontana dalla realtà della vita dei bambini e degli alunni più grandi i quali si rivolgono ai social media o ai loro coetanei per avere informazioni.

Il rapporto ha concluso che le ispezioni scolastiche da parte di Ofsted (l'organismo preposto al controllo) e dell'Ispettorato indipendente delle scuole non sempre sono risultate all'altezza dell'emergenza sulle molestie sessuali e non c'è stato sempre un efficace lavoro congiunto tra le scuole e i team locali di protezione.

Presentando il rapporto, l'ispettore capo delle scuole, Amanda Spielman, ha detto di essere allarmata. «E' inquietante che molti bambini e giovani, in particolare le ragazze, sentano di dover accettare le molestie sessuali come parte della loro crescita. Se sta accadendo a scuola o nella loro vita sociale, semplicemente non pensano che valga la pena denunciarlo».

Agli ispettori è stato chiesto di condurre un controllo sulle molestie sessuali e gli abusi nei college dopo che migliaia testimonianze hanno descritto in dettaglio la cattiva condotta. Gli ispettori hanno visitato 32 tra scuole e collegi parlando a lungo con più di 900 giovani.

Nove ragazze su 10 e la metà dei ragazzi che hanno partecipato all'esame hanno detto che l'invio di foto esplicite non richieste - le cosiddette "dick pics" – è qualcosa che accade "spesso" a loro o ai loro coetanei. Le ragazze (92%) e tre quarti dei ragazzi si sono lamentati per i ricorrenti insulti sessisti. «La frequenza di questi comportamenti dannosi significa che alcuni bambini e giovani li considerano praticamente normali».

L'inchiesta è durata in tutto otto settimane e al termine di questo periodo gli ispettori hanno registrato la diffusa prevalenza del problema.

L'Ofsted vuole che i direttori scolastici adottino un diverso approccio sviluppando una cultura in cui tutti i tipi di molestie sessuali vengano sanzionati. Chiede, inoltre, che il governo prenda in considerazione questi choccanti risultati integrandoli con la legge sulla sicurezza online allo studio.