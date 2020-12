Battute sessiste, continue allusioni sessuali, molestie nei confronti delle donne: Filippo Nardi, appena entrato nella casa del Gf Vip, ha ampiamente dimostrato di essere conte solo nel titolo nobiliare. Tanto che sui social il pubblico si è schierato contro il nuovo inquilino al grido di #fuorinardi. A sollevare una vera e propria sommossa popolare è l'ultima scenetta che lo vede protagonista e che - va detto - è davvero riprovevole. Maria Teresa Ruta dorme a bocca aperta con la testa appoggiata sulle gambe di Pierpaolo Pretelli. Attorno a lei alcuni inquilini dela casa (tra cui anche donne, particolare non da sottovalutare) ridono di lei. «Quanto mi pagate se "teabaggo" la Ruta?», dice Nardi. «Bisogna farlo in due, sulla fronte», scherza mentre qualcuno si preoccupa: «Ma sei matto? Ci eliminano!». Nardi ride, qualcuno non capisce: ma questo siparietto rischia davvero che il conte venga eliminato appena entrato.

Tea bagging

Ma cosa è successo? Per chi non lo sapesse il termine inglese "Tea bagging" è usato per indicare la pratica sessuale in cui un uomo struscia sulla faccia o sulla testa di un'altra persona il proprio organo a scopo dileggiativo. Il nome di questa pratica deriva dal fatto che, quando l'atto è compiuto ripetutamente con un movimento verticale, ricorda il gesto di inzuppare una bustina di tè in una tazza di acqua calda. E può anche essere considerata una forma di violenza sessuale se non consensuale. In questo caso la Ruta sta dormendo ed è ignara dello squallore che avviene attorno a lei. Per sua fortuna. Ma il pubblico, di fronte all'ennesima oscenità di Nardi, chiede a gran voce che venga eliminato: «Non se ne può più, è squallido», tuona qualcuno. «Dovrebbero prendere dei provvedimenti, le sue battute sono inaccettabili».

Battute sessiste

D'altronde Nardi, entrato lunedì scorso, in questi giorni ci ha "deliziato" con una serie di battute sessiste di cui non sentivamo davvero il bisogno: "Samantha (De Grenet) mettiti davanti a me così' ti guardo il culo", "Giulia (Salemi) ti metti a 90". O ancora quando Dayane si è bagnata con l'acqua: «Hai visto? Si è bagnata quando mi ha guardato". E non si è risparmiato neanche sulle offese prendendo di mira sempre la Ruta: "E' psicopatica e borderline". E ancora: "Se fosse l'ultima donna sulla terra, dai, una sveltina, metterei la punta". Un repertorio non proprio nobilissimo. Ora, in un'edizione che ci ha fatto scoprire il valore dell'amore in tutte le sue forme - vedi il bellissimo rapporto tra Tommaso Zorzi e Oppini - , la voglia di rinascita (basta pensare alla storia di Adua Del Vesco) c'era davvero bisogno di inserire in corsa un personaggio così? Da Signorini il pubblico si aspetta una risposta.

