Una donna alla guida della comunicazione di Hyperloop, è Manuela Ronchi della Action Agency

L'Hyperloop Italia punta sulle donne. Manuela Ronchi sarà a capo della comunicazione dell'azienda che sta rivoluzionando i trasporti. In particolare la start up ad alto contenuto innovativo ha decisio di avviare il “Partnership Program” e stringere accordo con Action Agency, l’agenzia milanese guidata dall'imprenditrice italiana annoverata nella lista “Forbes Italia” tra le 100 donne italiane di maggior successo.

Una comunicazione ambiziosa

Il lavoro di Action Agency andrà a supportare le attività di Roberto Minerdo, Chief Institutional Affairs & External Communication Officer di Hyperloop Italia. «In Hyperloop Italia abbiamo scelto una comunicazione semplice e trasparente», ha dichiarato Minerdo in occasione della firma dell'accordo, «che faccia conoscere al mondo le evoluzioni di un sistema rivoluzionario per la mobilità, rispettoso della natura e al passo con i tempi. Una comunicazione basata sugli ambiziosi traguardi e i progressi raggiunti, con quella giusta sobrietà che è stata indicata anche dal nostro Primo Ministro. Hyperloop Italia è un acceleratore di talenti, dove la creatività italiana e la tecnologia si fondono per migliorare le condizioni di vita e ambientali. Per questo la nostra scelta è ricaduta su Action Agency che, con la sua struttura, giovane, dinamica e operativa, sarà capace di supportare la diffusione di una nuova cultura della tecnologia, a favore dello sviluppo”.

Il Partnership Program

Hyperloop Italia e Action Agency hanno sottoscritto l'accordo “Partnership Program”, che vedrà la partecipazione di numerose aziende facenti parte della filiera italiana industriale e dei servizi ad alta concentrazione tecnologica. «Partnership Program», ha indicato Bibop Gresta, fondatore e CEO di Hyperloop Italia, «rappresenta al meglio la nostra filosofia di condivisione dei progressi tecnologici che porteranno rapidamente a consolidare una nuova filiera italiana di competenze e specializzazioni non solo nel campo dei trasporti».

Bipop Gresta: «Abbiamo una tecnologia straordinaria»

Bibop Gresta, fondatore e CEO di Hyperloop Italia ha voluto rimarcare che «l’avvio del Partnership Program qui in Italia, è una chiamata alle armi per tutti gli imprenditori e i liberi professionisti che ambiscono a partecipare e contribuire alla realizzazione di questa straordinaria tecnologia. Stiamo selezionando i migliori talenti e le migliori tecnologie che porteranno rapidamente a consolidare una nuova filiera italiana di competenze e specializzazioni non solo nel campo dei trasporti. E’ in questa logica che siamo felici di annunciare l'accordo con una società qualificata come Action Agency. E’ ancora più importante che questa azienda sia guidata da una imprenditrice di successo come Manuela Ronchi, che ci ha dimostrato la sua grande sensibilità verso i temi sociali, la sostenibilità e i valori che Hyperloop® rappresenta nel mondo».

Manuela Ronchi: «Stiamo realizzando il futuro»

Manuela Ronchi, nel frattempo nominata anche Head of Communication & Special Projects di Hyperloop Italia, seguirà anche l’immagine di Bibop Gresta. Della sua nuova carica dice: «Sono davvero orgogliosa di far parte di questo team dinamico e innovatore capitanato da Bibop Gresta, un uomo che è stato in grado di raccogliere intorno ai suoi progetti più di 800 ingegneri e scienziati da 42 paesi per sviluppare delle tecnologie che non esistevano al fine di creare un sistema rivoluzionario di trasporto chiamato Hyperloop®, un uomo che ha avuto il coraggio di trasferire questo sapere in Italia. Da sempre seguo clienti in progetti importanti, questo non è solo importante ma sfidante e entusiasmante. Sostengo che è fondamentale porsi al centro del cambiamento per dominarlo senza subirlo. Quello che pensavo fosse il futuro lo stiamo realizzando e noi, con Action Agency, lo comunicheremo al meglio».

