Al via i lavori del Women20, la ministra Bonetti: «Visione e concretezza»

Sono iniziati oggi, 22 febbraio, i lavori del Women20, engagement group del G20 ,il vertice dei Capi di Stato e di Governo delle principali economie mondiali, che ha la funzione di avanzare proposte e raccomandazioni sulla parità di genere ai leader. All'incontro online, aperto della Chair del W20 Linda Laura Sabbadini, ha partecipato anche la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Le delegazioni delle associazioni e della società civile dei Paesi del G20 si sono confrontate sulle sfide dell'empowerment femminile, partendo dai temi People, Planet e Prosperity, proposti dal Governo italiano alle maggiori economie del mondo che partecipano al G20.

«L'empowerment delle donne - ha detto la ministra Bonetti - è elemento fondamentale del percorso verso la vera e piena parità di genere perché è liberazione di un potenziale femminile ancora di fatto inespresso nelle nostre società. Il ruolo di Women20 quale engagement group di riferimento è indiscusso e sarà efficace nella misura in cui i Governi, i rappresentanti dei livelli di governo regionali e locali, le organizzazioni internazionali multilaterali, le associazioni e organizzazioni non governative e gli altri attori coinvolti lavoreranno in partnership su politiche di attivazione concrete, sistemiche e strutturali. Assicuro il mio impegno e costante attenzione ai lavori in corso perché il Women20 presieduto dal nostro Paese - ha concluso - porti con sé la cifra della visione e della concretezza».

Linda Laura Sabbadini, in apertura, ha ricordato la crisi scatenata dalla pandemia che rischia di aumentare le diseguaglianze e ha sottolineato la necessità di una ripresa che valorizzi le risorse femminili e faccia crescere l'occupazione. Sono intervenute, oltre Martina Rogato, Sherpa del W20, le delegazioni dei Paesi membri del G20.

