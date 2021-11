Michelle Gatting è la prima pilota campionessa del Ferrari Challenge

Michelle Gatting, che fa parte del progetto "Iron Dames", ha scritto il suo nome nei libri di storia. Dal 20 novembre 2021 è la prima donna incoronata campionessa assoluta del Ferrari Challenge Europe - Trofeo Pirelli. «Sono al settimo cielo - dichiara la pilota - per il risultato di oggi, siamo i campioni. Sono super soddisfatta di come la macchina e il team si sono comportati durante l'intera stagione e sono ovviamente onorata di essere la prima pilota donna ad essere campionessa della serie. Penso che questo sia un passo molto importante per le donne nel motorsport».

La leader del progetto "Iron Dames", Deborah Mayer, ha dichiarato: «Michelle ha guidato in modo impressionante e coerente per tutta la stagione. Questa non è solo una grande vittoria per Michelle e le Iron Dames, ma segna anche una pietra miliare significativa per le donne nel motorsport poiché è la prima volta che una donna vince questo campionato. Le Iron Dames sono donne guidate dai sogni e se lavori duro il lavoro ti ripaga, come ha dimostrato Michelle con il traguardo di oggi».