Fabiola Gianotti nominata tra i membri del G7 del Consiglio sulla uguaglianza di genere

Il ministro britannico per l'uguaglianza, Liz Truss, ha annunciato la lista completa dei membri del neonato Consiglio consultivo per l'uguaglianza di genere (GEAC), che dovrebbe garantire che le donne siano al centro dell'agenda per il ritorno alla normalita' durante la ripresa dalla pandemia di Covid. Ne fanno parte esperti di fama mondiale tra cui scienziati, esperti di vaccini e dirigenti d'azienda, tra cui l'italiana Fabiola Gianotti, fisica e direttrice generale del Cern a Ginevra.

Accanto alla Gianotti sono stati incaricati anche l'ex ministro degli esteri australiano Julie Bishop, la dottoressa Ritu Karidhal della missione indiana Mars Orbiter. I membri sono stati selezionati da ciascuno dei paesi del G7. In totale i 19 rappresentanti saranno guidati dalla presidentessa Sarah Sands e si baseranno sul lavoro svolto dalle precedenti presidenze del G7 sui principi fondamentali di liberta', opportunita' e dignita'.

Lo scopo è produrre un rapporto indipendente che stabilirà delle raccomandazioni su come il G7 dovrebbe lavorare insieme per assicurare che le donne di tutto il mondo siano in prima linea nella ripresa dalla pandemia.

