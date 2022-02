L'Europa guidata dalle donne. Lagarde, Von der Leyen e Metsola insieme in una foto: «Credeteci, ragazze»

«For every girl in Europe. Believe». Credeteci, ragazze. E tenete a mente questa foto. Sorridono, intorno a un tavolino, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la numero uno della Bce, Christine Lagarde e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Tre donne (tutte conservatrici) ai vertici delle principali istituzioni europee (a parte il Consiglio europeo guidato da Charles Michel). Mai successo nella storia. Si sono incontrate a Strasburgo in occasione dei 20 anni dell'euro e hanno consiviso sui social la foto che segna un cambio di passo: mai le donne hanno avuto così tanto potere. Una foto simbolo che può essere d'ispirazione a tante ragazze, come sottolinea Metsola.

L'immagine è stata postata anche dalla presidente della Bce, Lagarde. «Per la prima volta tre istituzioni europee sono guidate simultaneamente da donne: sono onorata di essere una di loro», ha twittato.

Great to be together this afternoon with Roberta and Ursula!



For the first time, these three European institutions are simultaneously led by women – I’m honoured to be one of them 🇪🇺 pic.twitter.com/E8BC3MnIv7 — Christine Lagarde (@Lagarde) February 14, 2022

Anche la prima donna a essere eletta presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in tweet ha sottolineato la guida tutta al femminile delle principali istituzioni europee: «Tre donne, tre istituzioni, un obiettivo: guidare la ripresa dell’Europa!».