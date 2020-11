Il club delle "donne straordinarie", la campagna per aiutare le altre a trovare il proprio X Factor

Donne alla ricerca del proprio talento. Raccontano in video alle altre i traguardi raggiunti e come ce l'hanno fatta. Messaggi positivi, di donne impegnate in vari campi, che possono incoraggiare tutte a mettersi in gioco e trovare la propria strada. La campagna fa parte del progetto "Donna Straordinaria”, ideato da Angelina Ermakova, psicologa russa e Coach professionista, da anni residente in Italia, che ha maturato la sua esperienza nel mondo femminile tra volti e storie che spesso faticano a cogliere il senso delle loro molteplici potenzialità.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne parte una campagna di sensibilizzazione che intende sottolineare l’importanza di fare un passo verso la libertà, per iniziare a conoscere e comprendere il proprio valore ed imparare a non avere timore di mostrare quella crescita interiore in grado di trasformare in meglio la propria vita. A lanciare una serie di messaggi positivi un gruppo di donne, impegnate in vari campi, pronte a raccontare in pillole i traguardi raggiunti, con la speranza che possano essere da esempio. Un percorso alla scoperta di quel famoso “X-Factor” - attraverso lezioni e incontri su piattaforme digitali - che rende ogni persona capace di apprendere le tecniche per imparare a gestire al meglio la propria vita ed anche le relazioni con il sesso maschile, sia in termini professionali, amichevoli o sentimentali.

