Discriminazione salariale, solo dall'11 febbraio le donne iniziano a guadagnare rispetto agli uomini

L'11 febbraio è una data simbolica per le donne. E' stato calcolato che per loro sia il D-Day retributivo, visto che da questo giorno cominciano a guadagnare anche se lavorano dal primo giorno dell'anno. Il dato dimostra quanta strada deve ancora fare l'Italia considerando che il gap salariale rispetto agli uomini si è ampliato nell'ultimo anno dello 0.9% anche se, dalle statistiche, le donne sono in media più istruite a tutti i livelli (59,4% di laureate sul totale), hanno performance scolastiche superiori (il 43% delle ragazze ottiene un voto d'esame superiore o uguale a 8, rispetto al 31,7% dei ragazzi) e abbandonano meno gli studi (10,5% delle ragazze contro il 14,8% dei ragazzi). Ma in azienda guadagnano meno. La fonte è l'Osservatorio JobPricing. Riccarda Zezza, autrice del libro

'Maternity as a master', ha commentato i dati resi noti dall'indagine.

Stipendi più bassi per le donne, prassi comune per il 34% di chi cerca lavoro



«Questo trend - spiega - è figlio sì di politiche salariali non

aderenti al tempo, ma è anche frutto di percorsi individuali

accidentati. Le donne sono quelle che hanno contratti di lavoro più

instabili e fragili, quelle che scontano la maternità e quelle sulle

cui spalle pesa la maggior parte del carico familiare in termini di

cura. Paradossalmente questi elementi rendono invece le donne più forti e con competenze più utili nelle aziende: superare transizioni come il cambio di un lavoro rende più consapevoli (81% delle donne che ha fatto un percorso Lifeed si sente più consapevole grazie alle transizioni di vita), affrontare la maternità migliora la capacità di organizzazione (77 %), le competenze legate alla leadership (80 %), la gestione dello stress e il problem solving (83%)».

