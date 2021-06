Le over 40 si rimettono in gioco, a Roma arrivano le Perennials

Ma chi l'ha detto che con la mezza età arriva la crisi? E perché mai le over 40 dovrebbero sentirsi in declino? Basta con questi luoghi comuni. Dall'Inghilterra arriva a Roma l'evento che celebra passioni, sfide e rinascite delle donne over 40. Si tratta di “Perenni – Quando le Over 40 si rimettono in gioco”, incontro pubblico in programma venerdì 18 giugno, alle ore 18.30, a Villa Sciarra (Viale delle Mura Gianicolensi, 11).

L’appuntamento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, è promosso dal magazine internazionale CrunchyTales.com, in collaborazione con l'agenzia Bee Connection e l'Associazione “Amici di Villa Sciarra”. Dopo il successo ottenuto oltremanica, la giornalista Michela Di Carlo, fondatrice del magazine CrunchyTales.com, porta nella Capitale un format collaudato; un salotto informale in cui le donne over 40 si incontrano, confrontano e raccontano la propria rinascita.

Sono le Perennials, quelle che l’imprenditrice americana Gina Pell definisce «curiose e sempre in fiore» o più̀ semplicemente Late Bloomers, donne che non hanno paura di ricominciare e in un'epoca ossessionata dalla fretta si prendono tempo e sbocciano nel corso degli anni. In compagnia di professioniste del mondo della moda, del benessere, della musica, del cinema e dello sport, Michela Di Carlo invita a scardinare pregiudizi e preconcetti sulla mezza età̀, celebrando le donne che si rimettono in gioco rivendicando fragilità e fierezza.

Il primo incontro, che sarà introdotto dall'attrice Maria Iannelli che intepreterà un estratto da "Donne Mie" di Dacia Maraini, vedrà protagoniste: la direttrice del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Camillo di Roma, Maria Giovanna Salerno, il medico estetico della Scuola Internazionale di Medicina Estetica Fatebenefratelli, Anadela Serra Visconti (autrice del libro "Resto giovane, se voglio" – Rai Libri), la consulente d'immagine Silvana Matarazzo, la scrittrice Federica De Paolis (autrice del romanzo “Le Imperfette” - DeA Planeta), l'attrice e imprenditrice Alessandra Monti.

«Il nostro obiettivo è incoraggiare le donne ad abbracciare la mezza età con un atteggiamento positivo», spiega l’ideatrice dell’evento Michela Di Carlo. «Questa stagione della vita non è l’inizio del declino, come molti pensano, tutt’altro: è il momento del privilegio e dell’opportunità. I nostri incontri promuovono il women-empowerment e coinvolgono professioniste in diversi settori e diversi background, invitandole a parlare di problemi, soluzioni, sconfitte e successi ma soprattutto storie di rinascita».