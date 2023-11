Eticha, il calendario 2024 per sostenere il diritto alla bellezza durante le cure e donare le parrucche a chi non può comprarle

Ventiquattro donne che lottano contro il tumore hanno posato per un calendario per aiutare le altre malate e sostenere il diritto di tutte alla bellezza. «Un progetto meraviglioso che trasmette bellezza, forza, gioia di vivere! Tutte noi abbiano affrontato momenti pieni di paura, incertezza, lunghe terapie e tanta insicurezza... Il cancro ti mette davanti alla precarietà della vita e a percorsi di cura che spesso ti spogliano del vestito più bello, non ti riconosci più, la tua femminilità viene minata da un'inevitabile trasformazione come la perdita dei capelli, difficile da accettare…». É la testimonianza di Laura Di Mauro, una delle 24 protagoniste di Eticha, calendario 2024 del fotografo Gianmarco Chieregato, realizzato da Tricostarc onlus, e condiviso con la Fondazione Prometeus, che, anche attraverso il progetto di donazione Hair Smile, da oltre 12 anni combatte la difficile gestione di uno dei più temuti effetti collaterali del farmaco chemioterapico, la caduta dei capelli.

Nell’edizione 2024 sono 24 le donne protagoniste di Eticha, il calendario i cui proventi appunto serviranno per realizzare parrucche dai capelli donati. Un'iniziativa di sensibilizzazione alla Tricologia solidale come supporto alla qualità di vita delle/dei pazienti che affrontano gli effetti dei trattamenti di cure invasive. «Il richiamo della bellezza franca e affrancata dagli orpelli del vizio della forma, che con la malattia si trasforma», ha detto Giusy Giambertone, presidente Tricostarc onlus e ideatrice del progetto, alla presentazione del calendario. «Quando l’agio cede il passo al plagio della paura. Quando il timore del tumore si traduce in dolore e si fonde e confonde tra le paure di essere riconosciuti nudi, fragili, privi dell’identità che ci contraddistingue in quanto donna, piuttosto che uomo, in quanto bionda, piuttosto che nera, in quanto liscia e non riccia, in quanto piena capelli e non calva. Estetica dell’eticha dunque o eticha estetica?».

Sono intervenuti il senatore Domenico Gramazio, che già nel 2009 ha firmato un disegno di legge sulla figura professionale del Tricotecnico, Fiorella Bini, presidente del Società Italiana di Tricologia, Lucio Fortunato, chirurgo senologo del San Giovanni di Roma e presidente Fondazione Prometeus onlus, che ha sottolineato: «l’aspetto della bellezza di una donna durante e dopo le terapie oncologiche non è soltanto un artifizio estetico. La conservazione della propria immagine corporea è un elemento essenziale e costituente della cura. Oggi sappiamo che per moltissimi tumori le possibilità di recidiva sono per fortuna molto basse, mentre l’impatto psicologico della diagnosi è almeno per una donna su quattro devastante, con un profondo effetto sulla qualità di vita, sua e della propria famiglia».