Gentiloni conferma la linea dell'Ue: più donne nel mercato del lavoro per rafforzare l'economia

Giovedì 15 Luglio 2021, 14:47

L'Europa del futuro conta sulla maggiore presenza di donne nel mondo del lavoro a tutti i livelli. »La loro presenza all'interno dei contesti lavorativi e professionali, con le skills che le caratterizzano, sono una fonte fondamentale, una grandissima risorsa, che secondo dati statistici garantisce una crescita e uno sviluppo importante alle aziende». Il messaggio trasmesso dal Commissario UE all'Economia, Paolo Gentiloni, al Summit del Woman20, l'engagement group del G20 dedicato alla parità di genere, è assai chiaro e conferma il cammino intrapreso dall'Unione Europea.

«Ci sono tante politiche in corso, che mirano ad incentivare il business femminile per aumentare il numero di donne all'interno di aziende. L'Unione si attesta come leader della gender equality e siamo molto orgogliosi di questo, ma dobbiamo promuovere strategie per superare definitivamente il gap lavorativo e salariale. Con la ripresa post Covid dobbiamo rappresentare maggiormente le donne, promuovendo l'empowerment femminile in tutti gli aspetti della vita».

Nel corso dell'appuntamento internazionale si è parlato a lungo anche dell'indipendenza economica e di come questo fattore sia fortemente legato alla violenza di genere. La donna dovrebbe essere più emancipata, uscire dalla spirale di violenza, in pratica essere libera di scegliere e far conciliare la vita lavorativa e la vita privata. Inoltre non deve più essere sola a gestire le dinamiche familiare. IN questo la figura maschile è importante per superare il problema della disparità di genere.