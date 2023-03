Sempre più donne nel mondo muoiono a causa di un parto a causa della povertà, l'allarme in un rapporto dell'OMS

I progressi finora fatti nella riduzione dei tassi di mortalità materna si sono arrestati in gran parte del mondo e, in alcune regioni, stanno peggiorando. L'allarme lo ha lanciato l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha appena pubblicato un rapporto in cui affiora che tra il 2016 e il 2020 il numero di donne incinte morte ogni 100.000 nascite è aumentato del 3,8% all'anno in Europa. Nello stesso periodo la mortalità è aumentata del 3,5% annuo in America Latina e nei Caraibi e del 2,9% in Nord America.

In altre regioni più povere, per la prima volta dopo decenni, il miglioramento si è rallentato in modo significativo. Circa il 70% di tutti i decessi materni nel 2020 si sono verificati nell'Africa subsahariana dove una donna su 40 muore durante la gravidanza o il parto. La colpa è collegata alla povertà. Molte donne non hanno accesso all'assistenza sanitaria per affrontare le complicazioni quando si presentano.

La mortalità è inoltre collegata alla pratica delle spose bambine. In alcune zone della regione il 20% partorisce prima del sedicesimo compleanno, aumentando il rischio di gravi complicazioni. Tra il 2000 e il 2015 i tassi di mortalità materna in tutta l'Africa sono diminuiti di circa il 2,2% ogni anno. Ma dal 2016 il calo annuale si è ridotto all'1,7%. Anche altrove i progressi sono in fase di stallo.

