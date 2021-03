Noi Rete Donne e gli incontri con il Governo per mettere a fuoco il tema del Recovery Plan

Il 15 gennaio si terrà il primo seminario organizzato da Noi Rete Donne (il network femminile che si batte per la democrazia paritaria coordinato da Daniela Carla' e da Marisa Rodano) sul recovery plan. L'incontro, al quale parteciperà la sottosegretaria Simona Malpezzi, riguarderà il tema della valutazione d'impatto di genere. Il ciclo di incontri proseguirà successivamente mettendo a fuoco le statistiche di genere, i bilanci di genere, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale.

Ogni confronto rappresenta l'occasione per far affiorare una riflessione comune tra le esperte del network e i membri del Governo e del Parlamento di volta in volta coinvolti. «E' indispensabile che la ricostruzione del Paese tenga conto del grave prezzo pagato dalle donne, evidenziato anche da Papa Francesco. Una ricostruzione da portare avanti riequilibrando e recependo pensieri e proposte delle donne».

