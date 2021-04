Women's Forum, chiamati 25 big dell'industria, della scienza e della finanza nel Comitato consultivo

Primi fondamentali passaggi per la costituzione del Women's Forum G20 Italy che si terrà a ottobre a Milano, in collaborazione con il Politecnico. Oggi è stato costituito il Comitato Consultivo composto da 25 big del mondo delle Istituzioni, dell'industria, dell'economia, dell'università e della scienza. Saranno loro ad individuare priorità, linee guida e obiettivi strategici per delineare un piano in grado di mettere il mondo femminile al centro della ripresa del post covid.

Tra le persone incaricate anche Bernadette Bevacqua, Presidente, Henkel Italia; Diana Bracco, Lucia Calvosa, Presidente, Eni; Cristina Catania, McKinsey; Marta Dassù, Gioia Ghezzi, presidente European Institute of Innovation and Technology; Elena Goitini, ceo BNL; Alessandra Perazzelli, Vice Direttrice Generale, Banca d'Italia; Suor Alessandra Smerilli, Sottosegretario al dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Creato nel 2005, il Women's Forum è una piattaforma con sede a Parigi con l'obiettivo di dare voce alla visione delle donne per la costruzione di un'economia e di una società più inclusive e prospere.

«È una grande sfida e per questo desideriamo ringraziare le donne e gli uomini formidabili che hanno accettato di far parte del progetto, credendo in questa iniziativa e sostenendola con impegno e determinazione», ha dichiarato per il Women's Forum for the Economy and Society, Chiara Corazza.

