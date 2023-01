«Obiettivo sicurezza e garanzie per le donne vittime di violenza»: a Palazzo Madama la conferenza sulla piaga sociale

Lunedì 23 gennaio alle ore 12.00 presso la sala «Nassirya» di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, si terrà la conferenza stampa «Obiettivo sicurezza & garanzie per le donne vittime di violenza», organizzata dal Gruppo al Senato di Forza Italia con la partecipazione dell’Associazione «Vite Senza Paure onlus», presieduta da Maria Grazia Cucinotta, e la Fondazione «Artemisia onlus» con l’Arch. Maria Stella Giorlandino.



La conferenza sarà coordinata dal Senatore di Forza Italia e vice Presidente del Senato della Repubblica:Maurizio Gasparri, e dalla Capo Gruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Sen. Licia Ronzulli; la proposta di legge sarà illustrata dall’avv. Deborah Impieri, Presidente dell’Animec e coordinatrice dello Sportello dei diritti del cittadino di Forza Italia Roma e la dott.ssa Solveig Cogliani, coordinatrice della Commissione giuridica dell’Associazione «Vite senza paura onlus».



In these 18 days in Italy, 3 women were brutally killed by their ex's and boyfriends...we don't have any laws that the country will provide us safety.

In 2022 were killed 104 women...

When the government and the authorities will do something... #femicide #femminicidio #Feminist

