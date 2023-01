Ellen Lupton, grafica di fama mondiale: «Nel design è l'ora di una nuova visione più inclusiva»

«Il design può essere una forza liberatrice che aiuta le persone a vivere per riunirsi o uno strumento di controllo ed esclusione». Frase ardua da comprendere sul momento, ma assolutamente condivisibile se si considera che tutto quello che usiamo, dal computer allo spazzolino da denti, fino alla caffettiera, sono oggetti di design ideati da un uomo, bianco. Ed è qui che si inserisce la frase di Ellen Lupton grafica, curatrice, scrittrice, critica ed educatrice, nota per il suo amore per la tipografia. Lupton è titolare della cattedra di design “Betty Cooke & William O. Steinmetz” al MICA (Maryland Institute College of Art) e curatrice senior di design contemporaneo al Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum di New York.

Per trattare la questione dall'interno, Lupton ha scritto “Extra Bold. Una guida femminista inclusiva antirazzista non binaria per graphic designer” insieme agli autori Farah Kafei, Jennifer Tobias, Josh A. Halstead, Kaleena Sales, Leslie Xia e Valentina Vergara. Un testo accattivante sin dalla copertina e che nelle sue 232 pagine analizza, spiega e ripensa – anche con l'ausilio di grafici e illustrazioni di Jennifer Tobias – i principi e le pratiche del design e insieme sollecita una sua nuova visione corale, dando anche consigli pratici su come licenziarsi, fare coming out al lavoro, introdurre i propri pronomi preferiti o scrivere una lettera di presentazione. Il volume in Italia è uscito con traduzione e la nota politica di Isabella Borrelli per Quinto Quarto Edizioni.

Cosa significa avere un canone di design incentrato sull'uomo bianco?

«La storia ufficiale dell'arte e del design è sempre stata incentrata sugli uomini bianchi di origine europea. La storia dell'arte, inclusi caratteri, incisioni e design di libri, è tipicamente narrata come una progressione dall'antica Grecia attraverso l'impero romano, il Rinascimento italiano e attraverso la rivoluzione industriale fino ad oggi. Questa storia tralascia i contributi di persone in Asia, Africa e Americhe, oltre a omettere le donne di qualsiasi parte del mondo. Rifare la storia dell'arte e del design richiede di guardare all'eredità del colonialismo e al potere delle istituzioni di aver escluso intere popolazioni dalla partecipazione all'arte e alla vita pubblica. Ci sono molte storie interessanti da raccontare».

Mentre com'è un design inclusivo?

«Il design inclusivo mira a creare prodotti, spazi e media che funzionino per quante più persone possibile e non scelgano un tipo di persona quale "norma" per tutti. Il design inclusivo tiene conto delle differenze di genere, sessualità, origine nazionale, stato di immigrazione, uso della lingua e abilità fisiche e mentali. Gli spazi pubblici e i servizi pubblici, dai musei agli ospedali, devono lavorare sodo per creare un design inclusivo. Costruire una professione di design che impieghi diversi designer è essenziale per ottenere un design inclusivo».

Grafica e femminilità: due linee che finalmente si uniscono?

«Le donne hanno svolto un ruolo nelle arti grafiche e nelle arti decorative per secoli, ma è stato spesso secondario e relegato a funzioni produttive o manageriali piuttosto che a quelle artistiche. Tuttavia, le donne nella storia sono riuscite a realizzare cose interessanti: dalla progettazione di caratteri tipografici e la gestione di macchine da stampa alla creazione di poster, illustrazioni di libri, moda, architettura e altro ancora. Oggi gli studenti dei programmi universitari di design sono almeno la metà donne. Le opportunità per le donne sono in crescita, anche se il divario retributivo tra uomini e donne persiste in molti paesi, inclusi gli Stati Uniti».

Come ha scelto il titolo del libro?

«All'inizio avevo in programma di creare un libro sul femminismo. Ma mentre ricercavo la storia della politica femminista, mi sono resa conto che il femminismo non è l'intera storia e che il discorso femminista è stato spesso esclusivo. Ad esempio, negli Stati Uniti, le femministe bianche nel diciannovesimo e ventesimo secolo escludevano le donne nere, sostenendo che la lotta per l'uguaglianza razziale avrebbe ostacolato il raggiungimento di migliori diritti per le donne bianche in aree come il voto, l'occupazione e la proprietà. Ho aggiunto sei autori al libro, comprese persone con identità razziali, generi, background ed età diversi. È stato divertente espandere il titolo del libro, per adattarlo alla straordinaria gamma di autori!».

Il design è ovunque: in che modo questa visione unica influenza la vita di tutta l'umanità?

«Gli esseri umani progettano i propri spazi abitativi, le città, i riti religiosi, l'abbigliamento, la comunicazione e tanto altro. Tutti questi media hanno la capacità di rendere la vita più bella, equa e confortevole. Tuttavia, le persone al potere si sono spesso riservate il miglior design o hanno utilizzato il design per escludere alcuni gruppi di persone dalla partecipazione al commercio, agli alloggi, all'istruzione, al voto e altro ancora. Il design può essere una forza liberatrice che aiuta le persone a vivere per riunirsi o uno strumento di controllo ed esclusione».

Come definirebbe la situazione internazionale nel mondo del design?

«Il design è una pratica globale. Il design multilingue è diventato più comune. I siti web sono progettati per cambiare lingua, layout e fotografia in risposta alle usanze locali; i blog aiutano i designer a conoscere le tendenze e le idee che accadono in tutto il mondo; i creatori di caratteri tipografici stanno lavorando duramente per creare caratteri che possano essere utilizzati per molti sistemi di scrittura diversi. Allo stesso tempo, la tecnologia sta aprendo nuovi modi per creare contenuti digitali accessibili alle persone con disabilità. È un momento entusiasmante per essere un designer».

Le è mai capitato di vivere situazioni "scomode" in questo ambiente finora solo maschile?

«Ovviamente! Ho partecipato a riunioni in cui alcuni esperti maschi parlano delle donne nella stanza. La cosa divertente è che le donne spesso acconsentono a questo stato di cose, rimanendo in silenzio. È più facile seguire il flusso piuttosto che causare attriti o competere per il tempo di trasmissione. Tuttavia, il disagio non è solo un problema maschile/femminile. Come donna bianca, sono diventata consapevole del mio privilegio nel mondo del design e del mio privilegio nel mio accesso quotidiano a un'assistenza sanitaria, istruzione, alloggio e altro ancora di qualità superiore. Cerco di essere consapevole degli squilibri che hanno contribuito a rendere possibile il mio successo».

È inserita nella lista dei "migliori grafici del panorama internazionale": è ciò che ha sempre sognato? Qual è stato il suopercorso professionale?

«Da bambina sognavo di fare la pittrice perché i quadri erano ciò che vedevo nei musei. Ma quando ho frequentato la scuola d'arte alla "The Cooper Union" di New York City, ho capito che il design è una forma d'arte più universale e pervasiva. Sono stata particolarmente attratta dal design grafico e dalla tipografia perché amo le parole e la scrittura. Riuscire a unire arte e scrittura è stata per me la gioia più grande. In quanto scrittrice che progetta i suoi libri e altri progetti, ho scoperto un magico "superpotere" che mi consente di produrre e distribuire i miei contenuti. Quello è diventato il lavoro dei miei sogni!».

Cosa consiglierebbe a chi volesse intraprendere la sua carriera?

«Essere curioso. Impara più che puoi. Impara come imparare, perché la tecnologia continuerà a cambiare e noi dobbiamo cambiare con essa!».