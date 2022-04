Dacia Maraini presenta a Roma il suo romanzo “Tre donne” appena pubblicato in francese

Il romanzo "Tre donne" di Dacia Maraini, pubblicato in Italia da Rizzoli nel 2019, lo scorso 24 marzo è uscito in francese per Éditions De Grenelle, partner francese della casa editrice Gremese. Per l’occasione sabato 2 aprile, alle ore 19, la scrittrice incontrerà il pubblico italiano e francese nella Libreria Stendhal, in piazza San Luigi de' Francesi, 23, a Roma. Nel ruolo di moderatore-intervistatore l'editore Gianni Gremese.

“Trois Femmes” è una storia d’amore ma anche di disamore, che attraversa tre generazioni, quelle di una nonna, una madre e una figlia costrette a vivere insieme, senza una figura maschile. Gesuina, sessantenne instancabilmente curiosa del gioco dell'amore, è aperta e attenta al mondo; mentre Maria, sua figlia, vorrebbe fuggire la realtà, abbandonandosi al suo lavoro di traduttrice e ai suoi sentimenti rivolti verso un lontano altrove. Il ponte tra questi due universi paralleli è la sedicenne Lori, piena di confusione e rivolta, che conosce solo il ritmo istintivo dell'adolescenza. Ma il fragile equilibrio che regola la vita quotidiana di queste tre donne si spezza quando un uomo irrompe nelle loro vite.