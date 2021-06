L'Italia sotto osservazione, mercato del lavoro troppo sbilanciato a sfavore delle donne

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro ha un potenziale per l'Italia compreso tra 50 e 150 miliardi di euro. Ma il mercato del lavoro italiano è ancora fortemente sbilanciato a sfavore delle donne. E' quanto emerge dall’indagine nei luoghi di lavoro intitolata 'L’Italia non è (ancora) un paese per donne', realizzata da Bain & Company Italia intervistando le prime linee di oltre 40 aziende, che impiegano in totale più di 350.000 dipendenti solo in Italia.

In Italia le opportunità di carriera e stipendio per le donne sono ancora inferiori rispetto a quelle degli uomini: all’interno di società quotate, solamente 1 ceo su 10 è donna. In politica la situazione non è molto differente: le donne Ministro e le parlamentari sono solo 3 su 10. Il pay gap medio in Italia nel settore privato è del 21%, tra i valori più alti d’Europa; questo numero cresce ulteriormente all’avanzare del percorso di carriera.