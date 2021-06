Niente donne al circolo maschile, bocciato il ricorso al Club il più elitario dell'Australia

Niente da fare. Le donne non saranno ammesse nel più restrittivo (ed esclusivo) club in Australia, frequentato dall'alta società di Sidney, da accademici, politici, ambasciatori, finanzieri, imprenditori e banchieri. L'ammissione femminile, come da tempo qualcuno auspicava, è stata bocciata clamorosamente pur di mantenere integra l'identità maschile di quello che è considerato uno dei circoli elitari del paese.

Nei giorni scorsi all'Australian Club si è registrata una affluenza record dei soci per votare una risoluzione che avrebbe modificato la costituzione in vigore dalla metà dell'Ottocento proprio per aprire le porte al gentil sesso. Quasi 7 soci su dieci hanno votato contro e così la vicenda si è avviata all'archiviazione mentre nel paese, invece, decollava la polemica sull'orientamento ben poco rispettoso del gender e totalmente discriminatorio.

Tra i membri del club di Macquarie Street ci sono gli ex primi ministri liberali John Howard e Malcolm Turnbull che, stando alla stampa locale, hanno rifiutato di commentare il risultato del voto. Il Sydney Morning Herald ha riportato che 693 voti di membri sono stati espressi con il 62% contro l'ammissione delle donne, il 37% a favore e l'1% di astensione. Le donne sono state autorizzate a frequentare il club come ospiti o consorti.