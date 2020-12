Maura Delpero con il film "Maternal" vince lo Young Talent Award di Women in Motion

«Apprezzamento del talento e riconoscimento economico: esattamente quello che è stato negato a intere generazioni di donne! Vorrei che mia nonna fosse ancora viva per raccontarle del Young Talent Award di Women In Motion. Sarebbe così sorpresa per come sta cambiando il mondo!». Con queste parole Maura Delpero commenta l’assegnazione da parte di Kering e del Festival di Cannes del premio "Young Talent Award" di Women in Motion 2020" alla sua opera prima “Maternal”, prodotto da dispàrte, Vivo film con Rai Cinema, Campo Cineche sarà distribuito da Lucky Red nel 2021.

Nata nel 1975 a Bolzano, Delpero si è formata in drammaturgia in Argentina, a Buenos Aires, dopo aver studiato lettere all'Università di Bologna e all'Università Paris IV La Sorbona. Dopo aver diretto due documentari, per "Maternal" ha scelto un soggetto liberamente ispirato alla sua esperienza di lavoro di quattro anni in un hogar argentino, una casa di accoglienza per madri adolescenti gestita da religiose. In un momento in cui il dibattito sul diritto delle donne di disporre del proprio corpo diventa finalmente di attualità in Argentina, il film alza il velo sui temi della maternità e della scelta personale, dei rapporti tra madre e figli, dell'importanza dell'istruzione e dell'emancipazione femminile.

Come da tradizione è stata l'ultima vincitrice del Premio, Eva Trobisch, a scegliere la premiata dell'edizione 2020. «Maternal - commenta Trobisch a proposito del film di Delpero - mescola in modo affascinante la naturalezza del documentario e l'eleganza cinematografica. Con uno sguardo attento e di infinita tenerezza verso i suoi personaggi, Maura Delpero ci guida in un mondo che sembra pieno di contrasti per poi rivelarcene magistralmente le connessioni». «Questo premio - continua Delpero - ha per me un valore sia personale che politico. Inoltre, il fatto di essere stata scelta da un'altra donna crea un legame sottile e profondissimo, un modo concreto per promuovere il rispetto reciproco e contribuire a sanare le disparità dell'industria».

Lanciato nel maggio 2015 da Kering nel contesto della sua partnership con il Festival di Cannes, "Women In Motion" è diventato parte integrante del programma ufficiale della manifestazione: ogni anno a Cannes i premi "Women In Motion" rendono omaggio alla carriera e all'attivismo di personalità emblematiche del mondo dei cinema come Jane Fonda, Susan Sarandon e Geena Davis, Isabelle Huppert, Patty Jenkins e Gong Li.

«Abbiamo creato "Women In Motion" - dichiara François-Henri Pinault - per offrire maggiore spazio allo sguardo delle donne nella settima arte, una prospettiva che trasforma il nostro modo di vedere e di pensare e le nostre azioni quotidiane. La crisi sanitaria ha duramente colpito il mondo del cinema e della cultura e abbiamo voluto più che mai sottolineare la nostra solidarietà rinnovando il nostro sostegno alle giovani di talento che saranno le prossime figure di riferimento nel cinema. Siamo felici e orgogliosi di conferire questo premio a Maura Delpero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA