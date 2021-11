Alexia Putellas vince il Pallone d'Oro Femminile: «Dedico questo premio a mio padre»

Alexia Putellas vince il Pallone d'Oro femminile. La centrocampista del Barcellona è stata premiata dall'attaccante del Psg Kylian Mbappé durante la cerimonia al Theatre du Chatelet di Parigi. «È un premio individuale ma si tratta anche di un premio collettivo, per questo ringrazio tutte le mie compagne di squadre, i miei allenatori e i tifosi - dice Putellas - Ringrazio anche il club, è un privilegio giocare per il Barcellona. Ovviamente la dedica è per la mia famiglia e per i miei amici. Ma se me lo permettete voglio dedicare questo premio a qualcuno che sarà sempre speciale per me, mio padre, spero che tu sia orgoglioso di tua figlia, ovunque tu sia».

Alèxia Putellas, migliore calciatrice Uefa 2020 e Pallone d'oro: «Alle bambine lascerò un calcio senza diseguaglianze»