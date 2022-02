Partita sospesa, l'arbitro chiede alla calciatrice musulmana di togliersi il velo

Bullizzata e discriminata perchè portava il velo, e così la giovane calciatrice Maroua Morchid - che domenica scorsa giocava per la sua squadra, il Pro Vercelli - ha dovuto abbandonare il campo, rinunciare allo sport che più ama. Un episodio doppiamente grave che è stato al centro di polemiche e critiche. La calciatrice una volta entrata in campo si è vista intimare, senza spiegare il motivo, dal direttore di gara di togliersi l’hijab (il velo che copre il capo della donna musulmana). Maroua ha tenuto testa al sopruso e si è rifiutata. Ne è nato un alterco e alla fine la partita è stata sospesa.

La partita, valida per il campionato under 19, è stata interrotta senza che l’arbitro abbia voluto dare ulteriori spiegazioni anche alla dirigenza. Un comportamento inspiegabile anche perchè la giocatrice del Pro Vercelli, così come dichiarato successivamente la società, aveva disputato tutte le altre partite indossando tranquillamente il velo.

«È vergognoso che nel nostro Paese avvengano ancora discriminazioni, ciò che è successo a Maroua è inaccettabile e non può passare inosservato» ha commentato Nadia Bouzekri, vice presidente dell’Unione delle comunità islamiche.