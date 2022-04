Il rapporto choc di Actionaid sulle braccianti agricole, pagate meno degli uomini, vessate e molestate sessualmente

Braccianti, sottopagate, spesso molestate. Non esistono dati certi sul numero delle operaie agricole in Italia ma si sa che il fenomeno del lavoro nero caratterizza il settore agricolo attraverso reclutamento illecito, irregolarità contrattuali o la totale assenza di un contratto di lavoro e la conseguente assenza di previdenza e protezione sociale. Il caporalato muove un’economia illegale e sommersa di oltre cinque miliardi di euro. Secondo le stime sarebbero tra 51 e 57mila le lavoratrici sfruttate in Italia. Nell’Arco Ionico le operaie agricole regolari sono 22.702, di cui 16.801 italiane e 5.901 straniere. Di queste il 76% è costituito da comunitarie, soprattutto rumene e bulgare. Un numero inferiore certamente alle reali necessità della raccolta stagionale di frutta e verdura che richiede il doppio della manodopera.

«Guadagno trentotto euro al giorno. Chi riesce lavora senza interruzioni, dal lunedì alla domenica. Gli uomini ricevono due euro in più all’ora perché hanno compiti più pesanti. Stamattina mi sono alzata presto, cominciamo alle sei: prepariamo il terreno per piantare le fragole, lo concimiamo. Devo stare sempre piegata e adesso che sono incinta è faticoso. Mi sento sfiancata, però sono obbligata ad andarci, ho bisogno di soldi» dice Catalina, lavoratrice rumena in Basilicata. È una delle 119 donne impiegate in agricoltura intervistate per il rapporto annuale di ActionAid realizzato nell’ambito del programma che dal 2016 si occupa di indagare e intervenire sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne in agricoltura in Puglia, Basilicata e Calabria al fine di tutelare i loro diritti.

A peggiorare la vita delle donne sono le disuguaglianze strutturali di genere, come la disparità salariale tra donne e uomini. Nelle campagne le donne arrivano a guadagnare anche solo 25/28 euro al giorno mentre gli uomini ne ricevono 40. Inoltre, la pratica dei datori di lavoro sleali - che dichiarano in busta paga un numero inferiore di giornate rispetto a quelle lavorate - impedisce alle donne non solo di accedere all’indennità di infortunio, malattia e disoccupazione agricola, ma anche a quella di maternità.

Nel barese, da anni va avanti un metodo collaudato. La mattina, quando nelle piazze arrivano i furgoni per portare le operaie agricole nei campi, la “prescelta” viene fatta salire davanti, nello spazio accanto al guidatore. Sul cruscotto vengono messi un cornetto e un caffè caldo, comprati al bar. «Mangiare la colazione significa accettare le avances sessuali e quindi ottenere l’ingaggio. Rifiutando, invece, il giorno dopo si viene lasciate a casa» spiega Annarita Del Vecchio, psicologa. Le donne in agricoltura sono spesso esposte a violenza e molestie sui luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto che le conducono sui campi, nelle serre, nei magazzini o nelle fabbriche di confezionamento, negli alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro. La violenza è esercitata in molteplici forme (verbale, fisica, psicologica e sessuale) ed è accompagnata da minacce, come quella di perdere il posto, di essere demansionata o non pagata. Reagire può significare finire nelle “liste nere”.

«I caporali si telefonano l’uno con l’altro per segnalare le piantagrane. C'è uno scambio di manodopera e quindi di informazioni. Il sistema è sofisticato: ad esempio, quando finisce la stagione dei mandaranci e inizia la semina delle fragole, i caporali organizzano i trasporti fino alla Basilicata. Vengono preferite le donne perché sono più prostrate e obbligate a sopportare con rassegnazione» spiega Maurizio Alfano, ricercatore.

Nell’indagine ActionAid ha dedicato specifiche raccomandazioni al Governo, alle Istituzione nazionali e europee per chiedere che finalmente le politiche siano trasversalmente disegnate, implementate, monitorate e valutate con strumenti che tengano conto della dimensione di genere.