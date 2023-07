La scultrice Alba Gonzales vince il premio del Tour Biennale d'Europa

La scultrice romana Alba Gonzales è la vincitrice del primo premio del Tour Biennale d’Europa, organizzato dalla Fondazione Effetto Arte. La Biennale ha portato le opere di numerosi artisti in quattro prestigiose sedi europee, quali Parigi, al Carrousel du Louvre; Barcellona, al MEAM (Museo Europeo di Arte Moderna); Londra, alla Sleek Art Gallery in Shoreditch e Venezia, alla Scuola Grande di San Teodoro.

La Gonzales ha esposto due opere in bronzo: “Il dubbio di Narciso” (2002), a Parigi e Barcellona, e “Quali colombe dal disio...o il bacio: il volo di Paolo e Francesca” (2003) a Londra e Venezia. Quest’ultima opera sarà anche in mostra, nell'aprile 2024, a New York, all’Art Expo.

La vita di Alba Gonzales, scultrice di fama internazionale, è uno spaccato dal quale affiora tutta la sua potenza che, tappa dopo tappa, ha disegnato con il tempo la sua maturazione artistica. In un recente libro ha raccontato le amicizie e gli incontri con tanti intellettuali, da Igor Man, a Remo Croce, e poi Ennio Moricone, Maria Luisa Spaziani, Ugo Moretti; oppure i critici d’arte, Giorgio di Genova, Mario Lunetta, Giammarco Puntelli, Vittorio Sgarbi.