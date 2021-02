La Nobel Frances H. Arnold, phd ad honorem a Padova, nominata co-presidente del team scientifico di Biden

Frances H. Arnold, già premio Nobel per la Chimica nel 2018 e insignita del dottorato ad honorem in Scienze Molecolari dall’Università di Padova nel 2019, è la nuova co-presidente del Council of Advisers on Science and Technology della Presidenza di Joe Biden. La sua nomina riflette un cambio di passo importante, fortemente voluto dal neo-eletto Presidente degli Stati Uniti: conferire rilevanza alla scienza inserendola tra i driver delle nuove linee strategiche. Il titolo accademico onorario venne conferito alla professoressa Arnold su proposta del Dipartimento di Scienze chimiche dell'Università di Padova, sulla base dei suoi meriti scientifici. Nello specifico: per il metodo rivoluzionario dell’evoluzione guidata di proteine che si ispira alla selezione naturale per accelerare in laboratorio lo sviluppo di nuovi biocatalizzatori rivolti all’industria chimica e farmaceutica e alla produzione di biocarburanti in processi ecosostenibili. In quell’occasione, Frances Arnold tenne un discorso e una lectio magistralis, dal titolo "Evolution, Innovation, Sustainability", presso l’Ateneo patavino, in occasione della quale ha dichiarato: «Sono un ingegnere, so come costruire le cose. Quando successivamente ho scoperto il mondo della biochimica mi sono chiesta chi fosse il miglior chimico al mondo. La risposta che mi sono data è stata “Madre Natura”. È un mondo bellissimo il mio, più incredibile e potente di internet anzi possiamo chiamarlo l’internet delle cose viventi: un universo in cui i meccanismi di innovazione si imparano direttamente dalla natura».

«C’è una sola risposta efficace alla pandemia: affidarsi a una risposta corale basata sulle conoscenze scientifiche. E ci fa grande piacere sapere che una grande scienziata, qual è Frances Arnold, sia stata scelta dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come guida del Council of Advisers on Science and Technology. – afferma il rettore dell’Università di Padova Rosario Rizzuto – Per intuire la portata degli studi di Frances Arnold, alla quale abbiamo avuto il privilegio di conferire un dottorato ad honorem, ospitandola a palazzo Bo, basta pensare all’aggettivo che solitamente accompagna la descrizione del suo lavoro: rivoluzionario. Capacità di guardare oltre, forza di rompere gli schemi preesistenti, tenacia nella ricerca: caratteristiche che hanno reso, e rendono ancor oggi, Arnold una guida per il mondo scientifico».

