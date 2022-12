Barbara Riccardi, finalista al Global Teacher Prize, è l'eroina della saga "Maestra in azione”

Barbara è una «maestra in azione». Corre da una scuola all'altra, a bordo del sidecar con il suo assistente furetto, per risolvere problemi, per rispondere agli sos mandati da insegnanti, per salare i bambini. Perché Barbara non è una maestra come le altre, nel libro di avventure che ha scritto, così come nella vita. Barbara Riccardi, romana, finalista nel 2016 al Global Teacher Prize, il Nobel degli insegnanti, è una maestra speciale.

Da bambina si annoiava a scuola e così ha deciso di fare della sua esperienza un lavoro, di insegnare giocando, di rompere tutti gli schemi e trascinare i suoi alunni nell'avventura dell'apprendimento. «Se mi diverto io, anche loro si divertono», dice, «Il gioco è cosa seria… giocando si impara».

La saga della maestra Barbara è un libro illustrato da un suo ex alunno, Francesco Nardi. L'eroina, in questo primo libro, salva Kevin, un bambino emarginato in classe, deriso dai compagni ma con un grandissimo talento: disegna benissimo. La missione della maestra sarà quella di riconciliarlo con la scuola e con i compagni, di farlo uscire dalla solitudine e dal mondo di mostri che si è creato per difendersi.

Barbara Riccardi, inventrice di GiochImparando, Counselor della Gestalt e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, ha partecipato come esperta alla trasmissione Uno Mattina in Famiglia su RAI 1 negli spazi “Tutti in Classe” e “Promossi e Bocciati”. Il libro "Barbara maestra in azione" verrà presentato a Roma alla Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri più libri – Sala Antares il 9 dicembre 2022 ore 11,30.

Francesco Nardi coinvolgerà i bambini presenti cimentandosi con matita e colori con un laboratorio di disegno, sarà presente la scrittrice Lia Levi.