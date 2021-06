Boom di adesioni alla manifestazione a Montecitorio, stop alla alienazione parentale nei tribunali dei minori

Boom di adesioni alla manifestazione che si terrà domani davanti a Montecitorio dedicata al tema della PAS, l’alienazione parentale teorizzata dal medico americano Richard Gardner nel 1985 e recentemente messa al bando dalla Corte di Cassazione che l'ha definita praticamente una «pratica nazista». La protesta nasce per chiedere l’immediata sospensione dei procedimenti di allontanamento di minori riferiti al censurato costrutto dell’alienazione parentale. L'iniziativa nasce per rimettere al centro dei processi decisionali l’ascolto dei minori spesso non ascoltati dai magistrati dei tribunali minorili o dagli psicologi che firmano le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) spesso alla base di decisioni drammatiche. Bambini al centro di separazioni non consensuali che vengono separati in modo traumatico dalle mamme con la forza, e portati in case famiglia da poliziotti per garantire ai padri (spesso figure violente) l'esercizio della bi-genitorialità.

L’iniziativa è promossa da Cgil, Cisl e Uil e vedrà l'intervento, domani alle ore 15, di Susanna Camusso, Emerita Cretella (Articolo Uno), Elisa Ercoli (Presidente, Differenza Donna), Cecilia D’Elia (Conferenza Donne Democratiche), Andrea Mazzeo (medico psichiatra), Michela Nacca (avvocata, Maison Antigone), Jakub Stanislaw Golebiewski(Presidente, Padri in Movimento), Giulia Vescia e Antonio Voltaggio (avvocato).

Hanno aderito tantissimi parlamentari: Laura Boldrini (PD), Chiara Gribaudo (PD), Veronica Giannone (FI), Rossella Muroni(Facciamo Eco), le senatrici Valeria Fedeli (PD), Valeria Valente (PD), gli onorevoli Stefano Fassina (PEC), Filippo Sensi (PD), le eurodeputate Simona Bonafè (PD), Elisabetta Gualmini (PD), Alessandra Moretti (PD), Pina Picierno(PD), Irene Tinagli (PD), Patrizia Toia (PD), gli europarlamentari Brando Benifei (PD), Andrea Cozzolino(PD), Pierfrancesco Majorino (PD), Massimiliano Smeriglio(PD), Franco Roberti (PD).