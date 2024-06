Sabato 8 Giugno 2024, 12:03

Erogare oltre un milione e mezzo di euro alle artiste madri. Nello specifico più di 880.000 euro nel settore audiovisivo e oltre 680.000 euro in quello musicale. Non è una versione ideale della realtà, ma l'intervento del "Fondo Artiste Madri 2024", un progetto fattivo che esprime vicinanza alle attrici, doppiatrici e musiciste iscritte al Nuovo Imaie, Istituto per la Tutela degli Artisti Interpreti Esecutori. Ne giovano le figure che non godono delle tradizionali tutele previste per le altre lavoratrici e che invece sono fondamentali in qualsiasi periodo della vita professionale.

L'ESPERIENZA

INTERVENTO BIPARTISAN

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo racconta in prima persona una delle attrici che ne ha usufruito, Giulia Bevilacqua: «Consiglio a tutte le lavoratrici dello spettacolo in attesa o neo mamme di informarsi e di fare la richiesta perché è semplice e veloce. Sarebbe bello che ci fosse più sostegno e aiuto alle mamme lavoratrici e che la gravidanza e la maternità non fossero considerate come un handicap o un peso. Il mio augurio per le donne è che si possa raggiungere quanto prima una vera parità; che il talento, la professionalità e la serietà vengano premiati e riconosciuti in ugual modo senza distinzione di genere». Una visione no gender che Nuovo Imaie sta portando avanti dal 2014, quando gli iscritti si rendono conto di come un'attrice incinta sia obbligata a smettere di lavorare: cambiando la fisicità non è più in grado di interpretare il ruolo per il quale aveva già un contratto o di fare un provino. Discorso riferibile anche a una musicista: è impensabile che possa fare i live, i concerti e le tournée con la stessa libertà di un uomo. «L'idea di introdurre questo contributo - ricorda con soddisfazione Maila Sansaini (50 anni) direttrice generale del Nuovo Imaie - è venuta a due soci, per la precisione due attori: Gabriele Lavia e Gianmarco Tognazzi. Insieme decidiamo di introdurre un contributo una tantum di 2000 euro per le partorienti. Poi nel 2001 facciamo una scelta ancora più forte: la somma viene alzata fino agli attuali 4.000 euro, comprendendo di dover andare oltre l'evento maternità. Il contributo ora è previsto per i primi tre anni del bambino». Una visione che non ha eguali («la nostra è un'eccellenza a livello mondiale: nessun'altra collecting come Nuovo Imaie garantisce questo tipo di riconoscimento economico») e che viene avvalorata dai numeri: in media per questi istituti la base associativa riguarda il 22% delle donne e il 78% degli uomini. «In Italia - sottolinea Sansaini - Nuovo Imaie ha una base associativa che arriva al 30% di donne e al 70% di uomini. È ancora decisamente poco, però è in totale controtendenza rispetto al valore legato al panorama internazionale. Ne siamo decisamente molto orgogliosi». Quello che contraddistingue l'Istituto è il suo profondo e indiscutibile ascolto delle necessità più stringenti. Ecco allora che se da una parte Bevilacqua precisa che le «piacerebbe vivere in una società dove non esistesse ancora una differenza così grande, riguardo a impegno e tempo, tra una madre e un padre. Perché se il lavoro di genitore non fosse relegato quasi esclusivamente alla mamma, anche sul lavoro forse non vivremmo ancora così tante discriminazioni», dall'altra Nuovo Imaie agisce.È recente l'ideazione di un piano che riguarda i futuri papà: si tratta del "Bando Genitorialità 2014", una novità a sostegno della famiglia, in un'ottica di pari opportunità. «Una decisione recente - conclude la direttrice generale - presa nella nostra assemblea annuale alla fine del 2023. Abbiamo considerato che molte famiglie sono composte da artisti, entrambi soci. Se decidono di avere un figlio, la mamma può chiedere il suo contributo di 4.000 euro per tre anni e il papà di 2.000 euro. È un aiuto diretto alle madri: un papà responsabilizzato mette anche le mamme nelle condizioni di stare più tranquille».Valentina Venturi