Sono state le donne preistoriche ad avere introdotto i cani nella vita familiare

Se nel percorso della evoluzione umana i cani sono effettivamente diventati i migliori amici degli uomini lo si deve alle donne. Questo e' quanto afferma uno studio accademico pubblicato dalla Washington State University, sul prestigioso Journal of Ethnobiology. «Tra i diversi fattori che potrebbero aver giocato un ruolo nella costruzione della relazione reciprocamente vantaggiosa tra uomo e cane - scrive Jaime Chambers della Washington State University - abbiamo identificato la temperatura, le abitudini di caccia e il genere degli individui coinvolti nei rapporti con gli animali».

Gli scienziati hanno identificato i dati di oltre 844 etnografi che descrivono 144 societa' tradizionali a livello di sussistenza in tutto il mondo. «Analizzare queste culture puo' fornire informazioni su come si e' sviluppato il rapporto tra la nostra specie e quella canina e abbiamo scoperto che gli esseri umani erano piu' propensi a considerare i cani come esseri speciali se essi intrattenevano un rapporto speciale con le donne, in questi casi era piu' facile che venissero inclusi nella vita familiare».

