Questa è una grande storia familiare: una gioielleria fondata 148 anni, quando l'Italia era unita da poco. Ma quello che ora scrive Alice Villa in questi anni è un capitolo davvero storico e particolare: per la prima volta, dopo cinque generazioni, Villa Milano è guidata da un'erede donna della famiglia. E con lei c'è una squadra tutta al femminile. Al gioiello, come bene, s'è spesso associata un'idea di femminile legata all'esaaltazione della bellezza. Detto che da anni anche gli uomini si avvicinano al gioiello come status symbol, qui Alice aggiunge un talento coltivato negli anni di lavoro nella consulenza finanziaria in Kpmg.

Dalla consulenza alle imprese al commercio di orecchini, brillanti e solitari, quindi. E' la svolta professionale e di vita di Alice Villa, 32 anni, esponente della quinta generazione dell'omonima azienda di gioielleria di famiglia, fondata 148 anni fa, di cui è oggi la proprietaria e la guida creativa. Con una laurea in Economia presso l'Università Bocconi, Alice ha iniziato la sua carriera presso la società di consulenza Kpmg dove ha lavorato per quattro anni, consolidando le competenze nell'ambito finanziario.

«Sei anni fa ho deciso di succedere a mio padre - spiega l'imprenditrice milanese - perché ho combinato l'esperienza lavorativa con un talento creativo e una lunga immersione nella tradizione familiare. E quando ho sostituito mio padre, ho acquisito anche la parte della società in capo a mio zio per prendere le redini della gioielleria che con me ha avviato la prima generazione interamente femminile». Dal 2018 Alice gestisce Villa Milano, coadiuvata dalla mamma Valeria Medetti e la sorella Francesca «con l'obiettivo chiaro di portare avanti le tradizioni e i valori dell'attività familiare, preservando l'immenso patrimonio stilistico e di know-how e con l'obiettivo di espandersi a livello internazionale».Alice è cresciuta frequentando il negozio di Villa Milano. «Abbiamo la capacità di unire l'estetica all'innovazione, puntando sempre a un delicato equilibrio nel design delle collezioni che combinano tradizione con lo spirito del tempo», prosegue. Con una forte sensibilità artistica, utilizza il suo linguaggio visivo personale ogni giorno per interpretare e sviluppare la sua vocazione individuale, andando sempre oltre le regole stabilite, aggiornandole. Come quella di una conduzione tutta al femminile, ma in continuità.La decisione di spostare la boutique da Via Manzoni al quartiere di Brera è stato il suo primo passo in questo nuovo approccio con l'obiettivo di riappropriarsi delle sue radici milanesi. «Nelle creazioni di gioielli, c'è sempre un po' di Milano in ogni design», spiega. Oggi, è all'avanguardia delle prossime sfide: unire il talento creativo e la solida gestione della boutique con lo sguardo rivolto all'apertura di nuove destinazioni di shopping e alla crescita dell'esposizione internazionale. Villa Milano è stata fondata nel 1876 da Benvenuto Villa. Orefice, scultore ed alchimista che esponeva gioielli e sculture alle grandi Esposizioni Universali dell'epoca e, nel 1889, fu premiato con una medaglia d'oro all'Esposizione di Parigi. Nel 1920, il figlio di Benvenuto, Giuseppe, prese in mano l'azienda di famiglia e brevettò una tecnica non replicabile che chiamò "Tessuto Villa texture", una trama di fili d'oro che possedeva una particolare versatilità nell'adattarsi al corpo come il velluto liscio. La moglie di Giuseppe, Isotta, inaugurò il negozio in Via Manzoni 9, presso l'Hotel Continental. Nel 1980, la quarta generazione prese il controllo, con Filippo e Marco che continuarono la tradizione secolare della famiglia. La storia di Villa Milano è una storia di passione, innovazione e tradizione, saldamente radicata nella storia milanese, con una forte inclinazione verso la scena internazionale. Il laboratorio di oreficeria di Villa Milano è situato accanto alla boutique per facilitare la speciale relazione tra la designer e il suo team di artigiani. «Ogni pezzo è realizzato a mano grazie al lavoro competente di artigiani impegnati che producono quotidianamente creazioni uniche nel loro genere». Come importante missione per tramandare l'arte e il savoir faire della gioielleria, Alice ha deciso di integrare nel suo atelier giovani talenti provenienti direttamente dalle scuole professionali. Nel laboratorio, gli artigiani utilizzano ancora gli stessi strumenti con cui Benvenuto Villa ha lavorato all'inizio della fondazione del marchio. La maggior parte dei processi tecnici è stata tramandata attraverso le generazioni. Oggi, grazie alla nuova direzione artistica di Alice Villa, sono state implementate tecniche innovative, spingendo i limiti dell'esperimento con nuovi materiali che combinano tradizione e modernità. Sotto la guida di Alice, il team di produzione di orafi e incassatori sviluppa e produce pezzi senza tempo, opere d'arte uniche nel loro genere.A dirigere il negozio è un'altra donna, Moira Costa, mentre il delicato ruolo di orafa incastonatrice è ricoperto da un'altra presenza femminile, Alice Bertasi.Nel 2021, la decisione di trasferire la boutique a Brera, nel cuore dell'elegante quartiere artistico di Milano. Lo spazio è caratterizzato da due antichi schermi cinesi Coromandel risalenti all'epoca di Chi'en-lung, stimati intorno al 1736-1796, dimostrando ancora una volta come i viaggi e le scoperte familiari giocano un ruolo importante nella nuova direzione e nel percorso creativo di Alice.