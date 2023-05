Come rendere più sicuri i parchi cittadini per le donne? Una ricerca fa affiorare il problema

Come rendere più sicuri i parchi cittadini per le donne? Il dibattito è sorto in Gran Bretagna dopo che un sondaggio su scala nazionale condotto da una università ha fatto emergere un generale senso di insicurezza avvertito da mamme, ragazze runner, signore che passeggiano con il cane, universitarie. Considerando che spesso i parchi risultano scarsamente illuminati, a volte con siepi alte, privi di vie di fuga, secondo i ricercatori, le donne dovrebbero essere coinvolte nella progettazione e nella manutenzione dei parchi del Regno Unito per affrontare i timori di una sicurezza definita "ingiusta e disuguale". Gli accademici che hanno studiato come rendere i parchi più sicuri sostengono che basterebbero dei semplici cambiamenti, come una migliore illuminazione, siepi più basse e "vie di fuga", potrebbero ridurre i rischi di molestie e aggressioni che tante volte impediscono alle donne di utilizzare i parchi. Il lavoro, commissionato dal sindaco di una cittadina e realizzato dall'Università di Leeds, si basa su interviste a più di 100 donne e ragazze, la maggior parte delle quali ha dichiarato di trovare i parchi poco sicuri. La notizia riportata dal Guardian ha aperto una discussione a livello nazionale.

Roma, trascina l'ex al parco e la massacra di botte: «Non dovevi lasciarmi». Presa a calci, pugni e bottigliate

«In Gran Bretagna, le donne hanno tre volte più probabilità degli uomini di sentirsi insicure in un parco durante il giorno. La situazione peggiora dopo il tramonto, quando ben quattro donne su cinque in Gran Bretagna affermano che non si sentirebbero sicure a camminare da sole in un parco, rispetto a due uomini su cinque».

Atti osceni davanti ai bimbi nel parco di Roma, condannato a 6 mesi di carcere

«Tutti questi fattori fanno sì che le donne e le ragazze abbiano meno probabilità di utilizzare i parchi rispetto agli uomini e ai ragazzi, una situazione che ha un impatto significativo sulla loro vita. Le nostre linee guida, che coprono 10 principi di progettazione e gestione, possono consentire ai decisori di attuare un cambiamento».

«Io, stuprata al parco a Villa Gordiani mentre mi allenavo». La denuncia di una 22enne a Roma