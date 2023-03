8 marzo, dai pubblicitari una proposta al governo per la parità di genere: linee e guida e bonus fiscali

Dai pubblicitari una proposta al governo per promuovere la parità. «Anche la pubblicità contemporanea sta facendo dei passi avanti verso il ribilanciamento dell’immagine della donna rispetto all’uomo nella società odierna – sostiene Marianna Ghirlanda presidentessa di IAA International Advertising Association in Italia e AD dell'agenzia di pubblicità BBDO in Italia – con una narrazione che si è evoluta da una figura femminile fortemente stereotipata nei decenni scorsi, ad un ribaltamento della rappresentazione della stessa fino anche a recenti spot a firma di famosissimi marchi nei quali l’uomo appare persino un accessorio della donna».

Non bisogna stupirsi di ciò laddove è evidente come la pubblicità e le arti della comunicazione siano decisamente in grado di incidere e cambiare i comportamenti della società e dei singoli consumatori, in un tempo peraltro brevissimo (nella moda si parla di pochi mesi) «e proprio per questo – continua la presidentessa dei pubblicitari internazionali – che l’industria della comunicazione potrebbe avere un ruolo decisivo in questo processo, imprimendo ad esso la velocità necessaria a annullare l’attuale divario».

L'associazione sta lavorando con Governo, Ministeri, Istituzioni, Associazioni per un tavolo comune, che porti velocemente a delle linee guida che divengano subito una bussola. «Indicazioni, su base volontaria, che siano però chiare, nette, concrete e fattibili. Magari che contemplino anche un ‘premialita’ sotto forma di bonus fiscale per quelle aziende e campagne che correranno con noi in quella direzione. E, se il Governo decidesse di contemplare la nostra proposta in materia, noi come Associazione siamo disponibili da subito».