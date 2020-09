© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Quanto si rischia per un insulto basato su una discriminazione sessuale? Fino a una condanna a quattro anni, sei se si è a capo di un gruppo che ha questo tipo di passatempo. Lo impareranno presto le nove persone per cui il pm Manuela Comodi ha chiesto il processo per la violenza verbale con cui hanno commentato su Facebook le notizie sul Perugia Pride dello scorso anno. Frasi e minacce che per la procura sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, mentre per il popolo sano del web sono espressione di quei leoni di tastiera che pensano sia normale scrivere meschinità, insulti terribili e – non c'è altro termine – vere e proprie violenze, convinti che uno schermo doni l'immunità. E invece definire gli organizzatori e i partecipanti del Pride «merce da termovalorizzare», prospettare loro un futuro da «saponette», ricordando ben altri periodi storici e inneggiando a un ritorno del fascismo, sono reati che fanno rischiare processo e pene pesanti.Lo racconta direttamente Stefano Bucaioni, presidente dell'associazione Omphalos Lgbti che organizza il Pride: subito dopo aver letto quei commenti violenti e beceri - sotto i post di alcune testate giornalistiche che annunciavano l'edizione della manifestazione del 2019 - è andato dalla polizia postale e ha fatto denuncia. E ora sono nei guai in 9, residenti tra Perugia e Terni (alcuni pure recidivi), che nel febbraio 2019 hanno scritto frasi così: «Falli ardunà tutti e poi giù de manganello», «Ve ce vorrebbe il fascismo, almeno lo provate», «Al rogo». E in un crescendo di violenza: «Fate schifo!!! Portatori di perversione!!! Siete merce da termovalorizzare», «Sganciare le bombe dagli aerei, radere al suolo per il bene dei normali», «Se comandavo io eravate tutti saponette». Tutte affermazioni che per il sostituto procuratore «istigavano alla persecuzioni per motivi di genere sessuale, minacciavano gravemente l'associazione Omphalos e, comunicando con più persone, esaltavano pubblicamente metodi del nazismo, ledevano la reputazione dell'associazione, dei membri della stessa e dei partecipanti al Perugia Pride, fatto aggravato dalla diffusione delle offese via web. «Quando abbiamo ricevuto quei messaggi non ci abbiamo pensato due volte – commenta Stefano Bucaioni – non è pensabile che si possa utilizzare una simile violenza in modo così gratuito e pensare di farla franca. Insultare le persone per il loro orientamento sessuale o per la loro identità di genere nel 2020 non può essere più considerata solo ignoranza. Il vero problema è che fin quando non ci sarà una condanna forte e unanime da parte di tutto l’arco politico e delle istituzioni, certe persone continueranno a sentirsi giustificate».Mentre il parlamento sta discutendo il testo della legge contro l’omotransfobia («Proprio qui in Umbria la Lega vuole far approvare un atto ufficiale della Regione per ostacolare il percorso della legge», sottolinea Bucaioni), l'associazione va avanti e a febbraio – quando inizierà l'udienza preliminare davanti al giudice Lidia Brutti – si costituirà parte civile nel civile. «Se c’è ancora qualcuno che pensa di poter seminare odio e violenza contro le persone omosessuali e transessuali senza nessuna conseguenza farà bene a ricredersi – conclude il presidente di Omphalos –. Da anni la nostra associazione ha deciso di non lasciar passare nessun tipo di discriminazione e violenza anche verbale e sui social. Siamo determinate ad andare fino in fondo ad ogni minaccia o insulto omofobo o transfobico e continueremo a denunciare direttamente, ad offrire l’assistenza del nostro sportello legale e a costituirci parte civile nei processi».