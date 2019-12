© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si stavano imbarcando dal porto di Civitavecchia sulla nave diretta a Tunisi, ma non avevano fatto i conti con gli agenti della Polizia di frontiera. Già, perché i due algerini che hanno insospettito i poliziotti, erano alla guida di due auto rubate. Ma sono stati scoperti e arrestati per riciclaggio.L'operazione è maturata nei giorni scorsi. I due, algerini, erano alla guida di una Citroen Berlingo e di una Peugeot 3008. Durante i controlli, gli stranieri hanno mostrato nervosismo e in più gli agenti hanno notato che erano completamente privi di bagaglio al seguito. Inoltre manifestavano grande fretta di arrivare a destinazione. Al controllo dei documenti si è scoperto che i veicoli da imbarcare erano stati acquistati molto di recente. Da una ulteriore verifica si è poi scoperto che i dati identificativi apposti sui veicoli non risultavano conformi ai canoni di sicurezza delle rispettive case produttrici. Gli agenti hanno allora individuato i codici segreti, appurando che i numeri di telaio impressi sulle auto non erano originali. Da ulteriori accertamenti effettuati in sinergia con enti francesi e spagnoli risultava inoltre che le due vetture erano di provenienza furtiva e che i due algerini cercavano di farle entrare in Tunisia con dati alterati proprio per non farle identificare.A quel punto per gli stranieri sono scattate le manette con l'accusa di riciclaggio di veicoli rubati.