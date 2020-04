© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il virus arresta la sua corsa e il bollettino di ieri non ha registrato nuovi casi di positività in città. Ma non c'è da abbassare la guardia perché i numeri potrebbero variare di nuovo. Sale invece, la conta delle vittime e nella giornata di giovedì sono deceduti due ospiti dell'Hospice di via Braccianese Claudia (i dati sono stati ufficializzati solo ieri dalla Regione). Si tratta di due uomini, uno di 68 anni residente a Civitavecchia e l'altro di 82 del comune di Santa Marinella. Con questi nuovi decessi, le vittime del Coronavirus nel comprensorio sono 24.I dati migliorano ma sono ancora instabili e per capire se davvero la città sia entrata nella fase discendente della pandemia, si dovrà attendere ancora qualche giorno, almeno la metà della prossima settimana. Questo perché per avere un quadro più completo si devono attenere i risultati dei tamponi che i tecnici hanno eseguito ormai oltre una settimana fa. I laboratori romani sono infatti al limite e riuscire a processare in tempi brevi tutti i campioni che quotidianamente arrivano è impossibile. Inoltre, in questi ultimi 15 giorni, per quanto riguarda la Asl Roma 4 che è stata inserita nella rete del Campus Biomedico, si è data priorità ai tamponi eseguiti sui pazienti delle strutture sanitarie, come le Rsa, e sul personale medico e infermieristico dell'ospedale. Tutto questo ha creato ritardi sulla conta effettiva dei casi presenti sul territorio. «L'aumento che si è verificato nei giorni scorsi in città - ha spiegato la dirigente del Dipartimento di Prevenzione, Simona Ursino - è da ricondurre al fatto che si è dato priorità alla verifica dei tamponi degli operatori sanitari e dei pazienti delle Rsa e questo ha fatto slittare gli altri». Per il manager della Roma 4, Giuseppe Quintavalle, «si tratta comunque di persone che già erano in quarantena e che avendo acuito i sintomi abbiamo deciso di sottoporre a test». Test che in tutto il territorio della Asl Roma 4 vengono eseguiti giornalmente e dall'inizio dell'epidemia ne sono stati effettuati 3034.Infine, i due decessi registrati ieri dal bollettino della Regione sono entrambi avvenuti all'interno dell'Hospice oncologico dove erano risultati positivi 7 ospiti e 2 operatori.