Covid 19, aumentano contagi e decessi, e c'è preoccupazione per un'altra Rsa dove alcuni residenti presentano sintomi influenzali. Almeno dieci, secondo quanto riferirebbero alcuni parenti che allarmati hanno chiesto subito spiegazioni alla dirigenza e alla Asl.Le giornate di Pasqua e Pasquetta hanno di fatto confermato il trend dell'inizio della settimana, tant'è che la conta rimane stabile. Un solo contagio si è registrato nella giornata di domenica e uno anche ieri, quando sono risultati positivi anche un residente di Tolfa e uno di Allumiere. Tra questi non ci sono operatori sanitari. In salita, però, il bilancio dei decessi: un donna di 83 anni ospite dell'Rsa Madonna del Rosario e una di 80, morta all'interno della sua abitazione.Intanto, un'altra struttura dedicata alla cura di anziani fragili ha attirato l'attenzione dei vertici della Asl dopo alcune segnalazioni di parenti. Si tratta della residenza sanitaria assistita Bellosguardo, nel quartiere San Gordiano, dove almeno dieci residenti manifestano sintomi influenzali. Inoltre, un'infermiera della struttura è risultata contagiata, ma da giorni risulta assente dal lavoro. In merito, il direttore della Asl Roma 4, Giuseppe Quintavalle, ha tranquillizzato la comunità e i famigliari degli ospiti affermando che da venerdì scorso sono iniziati i controlli nella struttura e sugli addetti sono stati eseguiti i tamponi. «La situazione - si legge nella nota diffusa dai vertici della Roma 4 - risulta sotto controllo, tuttavia domani (oggi per chi legge) - una task force della Asl alle ore 10 si recherà presso la Rsa Bellosguardo dove è stato riscontrato un caso di positività su un'infermiera che era assente da tempo dalla struttura. Verranno valutati i percorsi, studiate soluzioni sotto il profilo tecnico epidemiologico, misurate le temperature con teletermometro a scansione termica, verrà usata la pulsossimetria digitale ed effettuata la valutazione secondo Score-news e scala padua rischio Tev».Nel frattempo sono stati isolati i pazienti con febbre che vengono monitorati costantemente, mentre una donna si è aggravata ed è stata ricoverata in ospedale. Sulla tempistica del contagio e sulle modalità con cui il virus avrebbe raggiunto la struttura, sarà l'indagine epidemiologica, che condurrà il team del Dipartimento di prevenzione sul caso, a fare chiarezza. Anche in questo caso si cercherà di capire se le misure di sicurezza siano state attivate per tempo e se si sia messa la struttura fin dall'inizio in sicurezza. La situazione è comunque preoccupante e fermare la diffusione del virus e isolare i casi che emergeranno è prioritario per evitare che si crei un nuovo cluster cittadino. Nella giornata di oggi i tecnici della prevenzione svolgeranno un sopralluogo con il team di medici di Medicina generale costituita per far fronte all'emergenza Covid e, se sarà riscontrata la necessità, altri ospiti saranno ricoverati.Intanto, è Madonna del Rosario a contare una nuova vittima. Si tratta dell'anziana mamma di Cristina Belletti, la civitavecchiese che per prima denunciò pubblicamente quanto stava accadendo a via Buonarroti quando ancora non era scoppiato il caso. Con i due ultimi decesso, il tributo del comprensorio sale a 27 vittime e di queste la maggior parte erano ospiti dell'Rsa Madonna del Rosario.