© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Questa esperienza mi ha cambiato la vita. Datemi retta, con questo virus non si scherza, restate a casa». Provato, dopo quasi due settimane di febbre, tosse persistente e profondo malessere, trascorsi in quarantena nella sua abitazione di Civitavecchia, il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei , risultato positivo al Covid-19 una dozzina di giorni fa, ancora non è riuscito a debellare il virus. Un virus subdolo, lo definisce, che lo ha debilitato e messo duramente alla prova. Costantemente visitato e curato dai suoi medici e seguito dalla Asl, dopo una fase iniziale della quarantena trascorsa senza particolari problemi, la malattia ha cambiato il suo decorso, si è fatta più aggressiva, anche se , per fortuna, non è stato necessario il ricovero in ospedale.«Vorrei lanciare un nuovo appello - afferma Tidei - per dire a quanti, credendosi immuni, non rispettano le regole. Contrarre il Coronavirus significa stare davvero male, combattere con una febbre talvolta molto alta e un senso di impotenza sapendo che una cura specifica ancora non c è. E' importante restare a casa perché anche io forse, sono stato contagiato da qualcuno che neanche sapeva di avere il virus e io, a mia volta, spero solo di non aver infettato nessuno in quei pochi giorni durante i quali, in assenza di sintomi, ho seguitato a svolgere le mie attività quotidiane». Particolare, questo, che ha costretto, non solo la moglie Maria , la figlia Marietta e i familiari del sindaco, ma anche gran parte della giunta di Santa Marinella a rimanere in isolamento. «Sono felice- prosegue Tidei - perché sembra che tutte le persone con cui ho avuto contatti stanno bene».Proprio oggi finirà la quarantena per tutti gli assessori e i consiglieri comunali che hanno rischiato il contagio, ma che godono di ottima salute. «Fino a oggi a Santa Marinella contiamo 8 soggetti positivi al Covid-19. Non bisogna abbassare la guardia perché ancora troppe persone vanno in giro mettendo a repentaglio la loro vita e quegli degli altri. Perché di Coronavirus si può morire. A questi soggetti - dice Tidei - vorrei spiegare quanto sia orribile dover affrontare questa malattia. Si resta soli, senza poter vedere nemmeno la moglie. E io sono anche fortunato, visto che in casa abbiamo due camere, con rispettivi bagni separati. Non ho potuto ricevere nemmeno i giornali e per fortuna che avevamo una buona scorta di viveri in casa e nel freezer». In realtà Tidei i contatti con l'esterno li ha sempre mantenuti, ha pubblicato video e ha seguito le vicende amministrative. Ma ora ha solo un desiderio: guarire presto per tornare nel suo ufficio di via Rucellai.