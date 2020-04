© RIPRODUZIONE RISERVATA

Salgono di nuovo i casi di positività in città: ieri il bollettino regionale ne ha portati alla luce 6. Uomini e donne di Civitavecchia, ma nessun nuovo operatore sanitario contagiato. Ci sono anche tre persone guarite in città: una donna di 54 anni e una mamma di 27 anni con la sua bimba di un mese. Sono peggiorate invece le condizioni di un uomo del Madagascar, membro dell'equipaggio di una nave da crociera ormeggiata in porto, che è stato ricoverato al San Paolo. Sono dati, però, non allarmanti o che facciano pensare ad una ripresa della diffusione del virus, dal momento che riguardano tamponi eseguiti negli ultimi sette giorni su pazienti tenuti in quarantena. I laboratori regionali accreditati, come quello del Sant'Andrea o del Campus Biomedico (dove attualmente si rivolge la Asl Roma 4), ricevono quotidianamente centinaia di test e, nonostante lavorino senza sosta per processarne il maggior numero nel minor tempo possibile, attualmente non è possibile avere risultati freschi di giornata. Si da priorità alla verifica dei tamponi eseguiti sui sanitari che, comunque, in media attendono tra le 24 e le 36 ore per avere risposta. Tempi che si dilatano se si tratta di persone comuni, che possono attendere anche una settimana. Un fatto positivo è poi il calo dei contagi tra i sanitari che non aumenta da lunedì. All'inizio della settimana, infatti, si è conclusa una prima fase di monitoraggio, che ha riguardato il 94% dei dipendenti del San Paolo e ad oggi sono risultati positivi 15 medici e 52 tra infermieri, ausiliari e addetti alle pulizie. Se il trend continuerà, significa che il cluster è stato isolato.Per chi continua a lavorare la notizia che non ci sono nuovi colleghi contagiati è stata di conforto e il segno che il San Paolo può essere un luogo sicuro. La dottoressa Antonella Fabbro, responsabile del servizio del Percorso nascita, ha rivolto un pensiero ai neo genitori, rassicurandoli. «Il Percorso nascita della nostra Asl è uno dei migliori della regione, funziona e sta continuando a funzionare anche in questo momento. Partorire a Civitavecchia è sicuro, abbiamo messo a punto una procedura che va oltre, in termini di sicurezza, le indicazioni del ministero della Salute. Non sono qui per convincere nessuno ma piuttosto per dire che noi ci siamo per accogliere quelli che vorranno, con tutta la nostra professionalità e il nostro amore». Anche i primari dei diversi reparti, in una lettera, hanno scritto che «l'ospedale, grazie ai test eseguiti su tutto il personale e alla realizzazione in breve tempo di un'unità Covid che ha permesso di isolare i pazienti positivi, è oggi un luogo sicuro e testimonianza ne sono i diversi interventi chirurgici eseguiti in questi giorni con successo e senza alcun imprevisto».