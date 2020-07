Covid, nove casi nella Asl Roma 4 ma Civitavecchia è indenne

Nove persone positive al Covid nel territorio della Asl Roma 4, ma per fortuna non a Civitavecchia e nel comprensorio. I contagiati sono nove cittadini del Bangladesh residenti a Castelnuovo di Porto, infettati dal cluster che ha colpito i soggetti tornati dal loro Paese nei giorni scorsi.

A Civitavecchia e nei comuni vicini nessun nuovo caso e neanche nessun nuovo guarito. In città ci sono quindi ancora 2 malati "attivi" e un altro è a Cerveteri. Entrambi queste città da settimane ormai inseguono il titolo Ldi comune "Covid free". © RIPRODUZIONE RISERVATA