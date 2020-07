Virus, Civitavecchia si riavvicina al "Covid free"

Ultimo aggiornamento: 16:45

Una donna guarita dal virus a Civitavecchia e una a Ladispoli e sopratutto anche oggi nessun nuovoi caso.La città, dunque, si riavvicina all'obiettivo "Covid free". Due soli, infatti, i malati "attivi". A guarire è stata l'infermiera della cooperativa sociale che si era infettata un paio di settimane fa. Ancora positive le due donne scoperte tramite i tamponi la settimana scorsa al San Paolo e ricoverate per altre patologie.Se Civitavecchia si è rimessa in marcia verso l'obiettivo "Covid free", Ladispoli è tornato a raggiungerlo dopo una ventina di giorni. In città è infatti guarita l'unica donna contagiata, che si era ammalata nel cluster dell'istituto San Raffaele di Roma.Insomma, dopo che il Covid, sia pur timidamente, si era affacciato sul territorio, ora la situazione è tornata sotto controllo e c'è la concreta possiibilità che presto sia completamente libero dal virus. Naturalmente, però, è sempre bene non abbassare la guardia e osservare sempre le misure anti Covid.