Investimento questa mattina poco prima delle 9 lungo il centralissimo viale Garibaldi. Una Nissan Micra vecchio tipo, condotta da un'anziana che viaggiava in direzione Santa Marinella, ha travolto una donna sulla quarantina che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'alterzza delle giostre. Violento l'impatto, come si evince anche dai danni riportati dall'auto, e serie le conseguenze per la vittima.La donna è stata soccorsa dopo pochissimi minuti dagli addetti del 118, che le hanno prestato le prime cure, poi l'hanno caricata sull'ambulanza e trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per gli accertamenti del caso, tuttora in corso. La quarantenne, che fino a quando è stata caricata sull'ambulanza non aveva perso conoscenza, sarebbe stata anche sottoposta a una tac.A viale Garibaldi i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia municipale. L'arteria è rimasta chiusa per circa un'ora, con importanti conseguenze per la circolazione.