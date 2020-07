Civitavecchia, in tanti ad accogliere il nuovo vescovo Gianrico Ruzza

E' arrivato puntualissimo alle 18 in Cattedrale, accompagnato dal parroco don Cono Firringa. C'erano tanti civitavecchiesi pochi minuti fa ad accogliere il neo vescovo della Diocesi Gianrico Ruzza.

Di fronte alla chiesa, anche il sindaco Ernesto Tedesco naturalmente con la fascia tricolore indossata. Poi tutti dentro la Cattedrale (le persone ammesse per le regole anti Covid, con obbligo di mascherina e di distanziamento) per il messaggio di saluto del presule, che più tardi si recherà al Forte Michelangelo per officiare la sua prima Messa nella Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. Con lui sul sagrato, anche il vescovo uscente Luigi Marrucci.

Per la città una giornata di festa.