Vertenza Privilege, gli ex lavoratori occupano la sala convegni dell'Autorità portuale

Per questo ieri mattina quando sono arrivati a Molo Vespucci per il sit in autorizzato hanno approfittato di una porta laterale aperta e sono entrati nella sala convegni dopo avrebbe dovuto tenersi un meeting della Asl (spostato alla Fondazione Cariciv).

Il primo ad incontrare gli ex lavoratori è stato il vice sindaco e assessore alla Portualità Massimiliano Grasso che ha assicurato l’impegno del Pincio. . Un appoggio rafforzato anche dal protocollo d’intesa sottoscritto ad inizio 2016 dall’ex presidente Pasqualino Monti con i sindacati in cui l’Autorità portuale si impegnava, in attesa di un nuovo acquirente per la Privilege, a gli operai nei vari lavori che sarebbero iniziati nello scalo.

Concetti che ribaditi anche alla segretaria Roberta Macii che ha contattato personalmente il presidente, impegnato in Regione, per fissare un appuntamento alle 17. Solo alla notizia dell’incontro i lavoratori hanno deciso di togliere l’occupazione della sala convegni e lasciare l’Adsp. L'incontro col presidente è terminato poco fa. Le parti hanno deciso di aggiornarsi al 19, dopo la riunione, prevista per le 10, con i vertici di Royalton la società che ha acquistato lo scafo del cantiere Privilege.

E’ durata circa sei ore l’occupazione della sala convegni dell’Autorità portuale da parte di una decina di lavoratori ex Privilege. Un gesto deciso in mattinata dagli stessi lavoratori che da una settimana sono in sit in sotto Molo Vespucci, per richiamare l’attenzione sulla propria situazione.